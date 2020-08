Fehérorosz elnökválasztás: Kijev is üzent a Lukasenkának

Elítélte a fehéroroszországi ellenzéki tüntetők ellen elkövetett állami erőszakot az ukrán külügyminisztérium szerdán, valamint a fogva tartottak szabadon bocsátásra szólított fel - írja az MTI. A békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépést az ENSZ emberi jogi főbiztosa is elítélte, az USA és Csehország pedig aggodalmát fejezte ki a történtek miatt.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter egy rádióinterjúban, amelyből szerdán az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett, közölte: Ukrajnában "elidegeníthetetlen jog a békés tiltakozás", amely része a társadalmi és politikai életnek. "E téren nekünk már bő tapasztalatunk van, és kimondhatjuk, hogy a párbeszéd hiánya a szembenállás súlyosbodásához vezet, ami gyengíti az országot, ezt pedig külső szereplők használják ki" - mutatott rá.

Kuleba szavai szerint Oroszország érdekelt abban, hogy gyengítse Fehéroroszországot. Azt üzente ezért Minszknek, "lépjen mielőbb a párbeszéd útjára, és találja meg a társadalmi egyensúlyt, hogy megőrizze Fehéroroszországot erősnek, szuverénnek és függetlennek".

Arra a kérdésre, hogy miként értékeli a választások eredményeit, a külügyminiszter így válaszolt: "Ukrajna még nem adott hivatalos értékelést a választásokról, egyelőre szoros figyelemmel követi a helyzetet".

Bebörtönzött ukránok kiadatását is kérik

Az ukrán főügyészség szerdán sajtóközleményben tudatta, hogy elküldte a hivatalos kérvényt Minszknek annak a 28 őrizetbe vett személynek a kiadatására, akit Ukrajna a Donyec-medencei harcokban a Moszkva-barát kelet-ukrajnai szakadárok oldalán való részvétellel gyanúsít. A 28 közül kilenc ukrán állampolgár, a közlemény szerint az illetékes kijevi bíróság már meggyanúsította őket terrorszervezetben való részvétellel és elrendelte előzetes letartóztatásukat.

Fehéroroszágban július 29-én hozták nyilvánosságra, hogy 33 olyan külföldit vettek őrizetbe, akik a Wagner-csoport elnevezésű orosz magán zsoldoshadsereg tagjai. A minszki hatóságok gyanúja szerint azért érkeztek Fehéroroszországba, hogy destabilizálják a helyzetet az augusztus 9-én tartott elnökválasztás előtt. Az őrizetbe vettek Oroszországból érkeztek, és egy Minszk környéki szanatóriumban szálltak meg, a fehérorosz hatóságok ott vették őrizetbe őket. Korábbi sajtóhírek szerint a férfiak orosz turistákra nem jellemző magaviseletükkel és egyforma terepszínű gyakorlóruhájukkal keltettek gyanút. Közülük az ukrán hatóságok 28-ról úgy tudják, hogy korábban a Donyec-medencében harcoltak.

Az ENSZ is elítélte az erőszakot

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa is elítélte a fehérorosz biztonsági erők békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépését - írja a 168ora.hu az MTI hírére hivatkozva. Michelle Bachelet közölte: értesüléseik szerint a fehérorosz rendőrség aránytalan erőszakot alkalmazott, gumilövedékeket, vízágyúkat és villanógránátokat vetett be a megmozdulások résztvevői ellen. "A jelentések szerint az utóbbi három napban mintegy hatezer embert vettek őrizetbe, köztük járókelőket és fiatalkorúakat is, ami tömeges őrizetbe vételekre utal a nemzetközi emberi jogi szabványok nyilvánvaló megsértésével" - olvasható az ENSZ emberi jogi főbiztosának állásfoglalásában.

Bachelet hozzátette, hogy ennél még felkavaróbbak az őrizetbe vétel során, illetve azt követően tapasztalt hatósági bánásmódról szóló értesülések. Követelte a törvényellenesen őrizetbe vett személyek szabadon engedését és vizsgálatok indítását az esetleges bántalmazások kapcsán. A minszki belügyminisztérium szerdai közlése szerint a fehérorosz hatóságok a kedd éjjeli tüntetések során több mint ezer embert vettek őrizetbe; a biztonsági erők és a tiltakozók közötti összecsapásokban 51 tüntető és 14 rendőr megsebesült.

Az USA nagyon aggódik

Az Egyesült Államok nagyon aggódik a fehéroroszországi fejlemények miatt, és továbbra is mindent megtesz az ottani civilek, a tüntetők védelme érdekében - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerdán Prágában sajtóértekezleten, miután munkaebéd keretében Andrej Babis cseh kormányfővel tárgyalt.

"Nagyon aggódunk, mert a választások nem voltak szabadok és igazságosak" - szögezte le kérdésre válaszolva Pompeo az MTI szerint. Szerinte az Egyesült Államok már felszólította a fehérorosz hatóságokat, hogy ne alkalmazzanak erőszakot a civil tüntetők ellen, s ez az álláspontja változatlan. "Azt akarjuk, hogy a fehérorosz emberek is olyan szabadságban éljenek, mint mi" - tette hozzá a miniszter.

Babis szerint botrányos, ami történik

Andrej Babis "sokkolónak, botrányosnak" minősítette a fehéroroszországi fejleményeket, szerinte a tüntetők elleni erőszak alkalmazása "elfogadhatatlan".

Bízom abban, hogy az Európai Unió a fehéroroszországi fejleményekkel kapcsolatban nem marad csak a nyilatkozatok szintjén, hanem konkrét lépéseket tesz az ottani rendszer ellen" - hangsúlyozta a cseh kormányfő.

Mike Pompeo és Andrej Babis egyetértettek abban, hogy Oroszország igyekszik megsemmisíteni a demokráciát, és szétverni a nyugati szövetségi rendszert. "Moszkva nem fog sikerrel járni, a szabadság győzni fog" - mondta az amerikai tárcavezető újságíróknak. Kifejezte meggyőződését, hogy Csehország mindig jól fog dönteni, ha az autoriter rendszer és a demokrácia között kell választania. Később hozzátette, hogy Kína célja szintén a nyugati demokráciák megsemmisítése.

"Az amerikai külügyminiszter megalapozatlanul támadja és becsmérli Kínát, hogy ellentéteket szítson Kína és más államok között" - reagált Kína prágai nagykövetsége Pompeo ezen kijelentéseire. A miniszter több ízben is nagyon élesen bírálta Pekinget, s egyebek között azzal vádolta, hogy világuralomra törekszik.

"Pompeo kijelentései tele vannak ideológiai előítéletekkel, a hidegháborúra emlékeztetnek, és ellentétben vannak korunkkal" - szögezte le nyilatkozatában a Kína kínai nagykövetsége.

Atomerőművet is bővítenének

Andrej Babis úgy fogalmazott, hogy a cseh-amerikai viszony jelenleg rendkívül jó. A munkaebéd keretében ismertette Pompeóval a visegrádi csoport működését is. "Európa nemcsak Németország vagy Franciaország, sokkal szélesebb. Beletartoznak a V4-ek is" - mondta a cseh kormányfő újságíróknak. A cseh kormányfő szerint a felek véleményt cseréltek a Dukovany atomerőmű tervezett bővítéséről is. A mintegy 250 milliárd koronás projekt iránt több külföldi vállalat, köztük az amerikai Westinghouse, valamint egy-egy orosz és kínai cég is érdeklődik.

"Amennyiben Oroszországnak lényegesebb befolyása lenne az atomerőmű bővítésére, az talán Csehország függetlenségét is alááshatná" - vélekedett Pompeo. Babis ezzel összefüggésben csak annyit jegyzett meg, hogy a tervezett két új energiablokk megépítésére nemzetközi pályázatot írnak ki.

Ami a biztonsági kérdéseket illeti, Pompeo szerint Csehország és az Egyesült Államok együttműködése nagyon jó, "egy csapatot" alkotnak. "Készek vagyunk segíteni. Ha valaki veszélyeztetni fogja önöket, akkor az önök oldalára állunk. Tudjuk, hogy a demokráciát fogják választani" - tette hozzá Pompeo.

Az amerikai külügyminiszter délután rövid beszédet mondott a cseh parlamenti felsőházban, a szenátusban, és fogadta őt Milos Zeman cseh államfő is. A prágai sajtó szerint alapvetően udvariassági látogatásról volt szó. "Milos Zeman a beszélgetés során felhívta Pompeo figyelmét arra, hogy a nagyhatalmaknak össze kellene fogniuk a nemzetközi terrorizmus elleni harcban" - mondta a találkozó után Andrej Babis.

Csehország az amerikai külügyminiszter többnapos közép-európai körútjának első állomása. Mike Pompeo Prágából csütörtökön Szlovéniába utazik, majd Ausztriába és Lengyelországba látogat.