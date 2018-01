Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fél éve nem történt ilyen a britekkel

Fél év óta először lassult a brit infláció üteme decemberben, de továbbra is egy teljes százalékponttal meghaladja a célszintet - írja az MTI.

A brit statisztikai hivatal (ONS) keddi adatismertetése szerint a lakhatási költségek nélkül számolt fogyasztói árindex 3 százalékkal volt magasabb decemberben, mint egy évvel korábban. Novemberben 3,1 százalék, októberben és szeptemberben egyaránt 3 százalék volt a teljes kosárra számolt tizenkét havi brit infláció. Tavaly június óta első ízben lassult a múlt hónapban az éves inflációs ütem.

A brit kormány által a Bank of England számára előírt éves inflációs cél 2 százalék. Ha ettől az ütemtől egy adott tizenkét havi időszakban az infláció egy százalékpontnál nagyobb mértékben bármelyik irányban eltér, a brit jegybank kormányzója nyílt levélben köteles az okokról magyarázatot adni a pénzügyminiszternek.

Mark Carney, a Bank of England kormányzója a novemberi inflációs adatok ismertté válása után köteles volt megírni ezt a levelet Philip Hammond pénzügyminiszternek. Az előző havinál 0,1 százalékponttal lassabb decemberi infláció után erre most nincs szükség.

Carney előzőleg 2016 októberében volt kénytelen magyarázó levelet írni, de akkor ellenkező irányú inflációs folyamatok miatt, annak az évnek a szeptemberében ugyanis mindössze 0,9 százalék volt az éves infláció.

A Bank of England november elején, tíz év után először kamatot emelt, 0,25 százalékponttal 0,50 százalékra növelve az irányadó rátát. A jegybank indoklása szerint a következő években elfogy a brit gazdaságban még meglévő csekély kapacitástöbblet is, és ennek hatására valószínűleg erősödni fog a hazai eredetű inflációs nyomás.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics várakozása szerint az infláció mostantól lefelé tartó pályára áll, de a Bank of England az idén folytatja a monetáris szigorítási ciklust.

Paul Hollingsworth, a Capital Economics brit gazdasági elemzésekkel foglalkozó vezető közgazdásza a decemberi inflációs adatok keddi ismertetése utáni gyorselemzésében kiemelte, hogy a volatilis elemektől megszűrt maginfláció éves üteme a múlt hónapban 2,7 százalékról 2,5 százalékra, a brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor éves inflációja 2,8 százalékról 2,5 százalékra lassult, jelezve, hogy az alapszintű inflációs nyomás gyenge a brit gazdaságban.

A szakértő szerint ennek alapján valószínűtlen, hogy a Bank of England monetáris tanácsa sürgetőnek érezné a nagyon rövid időn belüli újabb kamatemelést. Hollingsworth szerint azonban ha a Capital Economics helyesen jósolja, hogy a brit gazdaság a szélesebb konszenzusos várakozásnál erősebb teljesítményt nyújt az idén, és a következő hónapokban felgyorsul a bérkiáramlás, akkor a Bank of England már májusban újabb kamatemelést jelenthet be, sokkal korábban, mint ahogy azt a piaci szereplők várják.

