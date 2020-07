Felborította a húspiacot a német koronavírus-gócpont

Lengyelországban túlkínálat alakult ki a sertéspiacon, miután az egyik német húsfeldolgozó üzemben koronavírus-fertőzési góc alakult ki, s ezért Kína leállította az importot.

A sertéshús piacán drámai helyzet alakult ki - mondják a tenyésztők a Business Insider Polska cikke szerint. Kína a legutóbbi időkig jelentős mennyiségű sertéshúst importált az EU-ból, ám miután kiderült, hogy az egyik németországi húsfeldolgozó üzemben kialakult a koronavírus-járvány gócpontja, leállították a szállításokat. Ezért nagy mennyiségű eladatlan hús halmozódott fel a európai piacon, amelynek egy része Lengyelországban kötött ki.

Ennek eredményeként jelentősen esett az élő sertés ára. A feldolgozók ott veszik a húst, ahol a legolcsóbb, akárcsak az áruházláncok, ami tarthatatlan versenybe sodorta a lengyel hústermelőket. Az élőhús ára júliusban átlagosan kilogrammonként 4,91 zlotyra esett, ami hatszázalékos csökkenés néhány héten belüé és 12 százalékos az egy hónappal előbbihez képest. A sertéshús jelenleg 14 százalékkal olcsóbb, mint tavaly ilyenkor.

Mindennek drámai következményei lehetnek a tenyésztőkre nézve. Azok akiknek eddig egy pár malac tenyésztéséért 400-480 zlotyt fizettek, most egyenként csak 200 zlotyra számíthatnak. Ez csőddel fenyeget sok tenyésztőt, akár a 30 százalékuk is bedobhatja a törölközőt. Ráadásul relatív sertéshúshiány alakult ki: a lengyelek ebből a termékből normál esetben önellátók, de most már importálniuk kell.