Felfüggesztették Babis mentelmi jogát

Kattintson a cikk megnyitásához

Súlyos szavakkal ment neki a napokban a Hyundai a Volkswagennek. A dél-koreai gyártó nemrég elkészítette első rendes hot hatch-ét, az i30 N-t , és ha már sportos vonal, akkor odatették a Veloster N-t is. Ezekkel együtt pedig úgy tűnik, felvették a nagy mellényt is: az N részleg vezetője (korábban a BMW M divíziót is irányító) Albert Biermann a Volkswagen Golf GTI versenypályás megbízhatóságát kérdőjelezte meg.