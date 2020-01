Felfüggesztve marad a Fidesz - nincs békülés a Néppárttal

#EPP Neste exacto momento, @donaldtusk intervém na reunião do @eppgroup. Apresenta as prioridades do PPE para este ano e diz que vai propor um prolongamento da suspensão do Fidezs, partido húngaro, na sequência das conclusões do comité de sábios que avaliou a situação. @ppdpsd pic.twitter.com/K63QkCJ3ZV

- Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) January 29, 2020