Fellángolt a vita jogállamiságról, a cégvezetők is belefásultak az USA populistáiba

Szabályos lázadás kezdődött az Egyesült Államokban azok ellen a republikánus szenátorok ellen, akik a Joe Biden elnökké választását jóváhagyó szenátusi szavazás megakadályozására készülnek. Az őket támogató nagyvállalatok szerint sérti a jog uralmát, hogy minden alap nélkül elvitatják az elnökválasztás végeredményét.

Ütközőpályára kerültek az amerikai üzleti elit krémjével azok a republikánus politikusok, akik arra akarják felhasználni a november 3-ai elnökválasztás eredményét tudomásul vevő szenátusi szavazást, hogy megkérdőjelezzék a végeredményt, azaz Joe Biden demokrata elnökjelölt győzelmét - írja a Financial Times. A cégvezetők azzal fenyegetik a szenátorokat, akik a semmivel sem bizonyított választási csalásokra hivatkozva, el akarják odázni a Kongresszus döntését, hogy megvonják tőlük anyagi támogatásukat.

Úgy vélik ugyanis, hogy a demokratikus választáson született végeredmény megkérdőjelezése feszélyezteti az USA társadalmi rendszerének stabilitását. A szenátusban 13 szenátor készült arra a szavazás előtt, hogy vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi az állítólagos csalások kivizsgálására. Ez a testület több héten át vizsgálódna, amíg elhalasztanák a kongresszusi szavazást az elnökválasztás eredményének jóváhagyásáról. Szakértők szerint kellő többség híján a kezdeményezést szinte biztosan bukásra van ítélve.

Banánköztársaság?

A cégvezetőknek, azonban ez kevés, mert úgy vélik, hogy a demokráciát, a jog uralmának érvényesülését, a jogállamiságot fenyegeti a választás eredményének további elvitatása. A tiltakozásban részt vesz a US Chamber of Commerce, amely szerint szégyen, hogy választott tisztségviselők segíteni akarnak Donald Trump elnöknek megkérdőjelezni a választók akaratát. Emellett 180 New York-i vállalatvezető, köztük a pénzügyi világ jelentős cégeinek vezetői, Julie Sweet, az Accenture, Larry Fink, a BlackRock és Henry Kravis, a KKR első embere csatlakozott a figyelmeztetéshez.

A cégvezetők szerint az alaptalan összeesküvés-elméletek támogatása, amelyeket Trump terjeszt a legrosszabbkor növeli a bizalmatlanságot a politikai rendszer iránt, akkor, amikor a gazdasági válság leküzdéséhez stabilitásra lenne szükség. Az országnak nagyon nagy szüksége van a kilábalásra - mondta Doug McMillon, a Walmart kereskedelmi óriás vezérigazgatója egy üzleti kerekasztal-beszélgetésen. Az igazgatók aggódnak, nem tetszik nekik az a lehetőség, hogy Amerika olyan lehet, mint egy banánköztársaság - véli Richard Edelman, a nevét viselő PR-cégcsoport vezetője.

Milliókról van szó

A Finacial Times számításai szerint a 13 érintett szenátor, aki támogatja Trump végső próbálkozását az elnökválasztás eredményének megfordítására, a legismertebb amerikai vállalatok támogatását élvezi. Összesen nagyjából kétmillió dollárt kaptak tőlük kampányaikra 2019-ben és 2020-ban. Olyanok vannak a háttérben, mint Koch Industries, a Berkshire Hathaway, a UPS vagy az AT&T.

Jeffrey Sonnenfeld, a Yale School of Management professzora, aki 33 vezető menedzser véleményét szondázta, azt találta, hogy általános a felháborodás a körükben függetlenül attól, melyik politikai oldallal szimpatizálnak. Bár csak minden második mondta azt közülük, hogy megfontolná a befektetések finanszírozását azokban az államokban, amelyekből az érintett szántorok jöttek, százszázalékos az egyetértés abban, hogy nem fogják támogatni azokat a szenátorokat, amelyek továbbra is elvitatják az elnökválasztás eredményét.

Ezek a politikusok most már tudhatják, hogy viselkedésükkel a tűzzel játszanak - véli Tom Glocer, a Morgan Stanley bankház igazgatója, a Thomson Reuters korábbi vezérigazgatója. Ugyanakkor szakértők szerint várhatóan nem pártjuktól idegenítik el a céges támogatókat, hanem csak a személyüktől. A vállalatok következő republikánus előválasztásokon kihívóik mögé állhatnak a pénzükkel. Erre ösztönzi őket az is, hogy a január végétől felálló demokrata kormányzatban tudni fogják, mely vállalatok adtak pénzt olyan politikusoknak, akik a végsőkig megpróbálták megakadályozni Joe Biden elnökké válását.