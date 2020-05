Fellőték a SpaceX űrhajóját két asztronautával a fedélzetén Floridából

Helyi idő szerint szombat délután sikeresen felbocsátották Floridából a SpaceX űrhajóját két asztronautával a fedélzetén - írja az MTI.

Kilenc év után először indultak a Nemzetközi Űrállomásra űrhajósok az Amerikai Egyesült Államokból.

A Crew Dragon űrhajó fedélzetén Robert Behnken és Douglas Hurley veterán asztronauták irányítanak. Az amerikai űrkutatási és űrhajózási hivatal (NASA) azonban ezúttal nem önerőből, hanem az Elon Musk milliárdos vállalkozó tulajdonában lévő SpaceX magánvállalattal együttműködve bocsátotta fel az űrhajót.

A Falcon-9 hordozórakéta érdekessége, hogy első fokozata újrahasznosítható, ami a szombati start után rendben vissza is tért a Földre, és landolt az Atlanti-óceánon várakozó Of Course I Still Love You nevű drónhajón.

A kilövésnél Donald Trump amerikai elnök is jelen volt.

Bob Behnken (elöl) és Doug Hurley asztronauták, Fotó: /various sources/AFP

Fotó: /various sources/AFP

A kilövéssel már szerdán megpróbálkoztak, akkor azonban a viharos időjárás miatt elhalasztották az indítást.

További részletek hamarosan...