Félnek a rendőrök, védelemre szorulhatnak

A rendőrök elképzelhetőnek tartják, hogy szükség szerint iskolaőri munkára fogják őket, még olyanokat is befoghatnak, akik nem hivatásos rendőrök, hanem polgári alkalmazottak.

A rendőrök attól tartanak, hogy ha nem lesz elég alkalmas ember az iskolaőri munkára jelentkezők között, akkor az állományból vezényelnek majd át kollégákat az oktatási intézményekbe - mondta a Népszavának a Dávid Tibor, a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkár-helyettese. Erről több kapitányságról, Budapestről és vidékről is érkezett hozzájuk panasz, ráadásul nem csak a hivatásos állomány tagjai aggódnak emiatt, hanem az ezen a körön kívül eső rendőrségi munkavállalók is.

Dávid Tibor jogi védelmet ígért az aggódó tagoknak, azonban azt is megjegyezte, hogy a jogszabályok lehetőséget adnak az átvezénylésre. Az iskolaőrök is helyet kaptak ugyanis a rendőrök jogviszonyáról szóló 2015-ös szolgálati törvényben. Az átvezénylés ráadásul országon belül bárhol történhet, miközben a rendőrök nem csak az esetleges költözés miatt idegenkednek az iskolaőri feladatoktól. Az egy hónapig tartó pedagógiai-pszichológiai felkészítés ugyanis egy profi rendőrnek is kevés lenne az átálláshoz.

Az iskolaőri munka egyébként nem lehet túl vonzó a már leszerelt rendőröknek sem: akik alkalmasak lennének a feladatra, azok most is többet keresnek az őröknek ígért havi bruttó 220-230 ezer forintnál. Az idősebb volt rendőrök a fizikai-mentális teszteken vérezhetnének el. Az Országos Rendőr-főkapitányságot (ORFK) nem cáfolta az átvezénylés lehetőségét a napilapnak.