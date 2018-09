Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fenyegetőzik az USA: odacsapunk, ha kell!

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) a soros elnök Egyesült Államok kezdeményezésére Iránról fog tanácskozni szeptember végi ülésén, mégpedig Donald Trump elnökletével - jelentette be Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet kedden a világszervezet New York-i székházában.

Az említett BT-ülésre a tervek szerint szeptember 26-án kerülhet sor, az ENSZ-közgyűlés idei ülésszakának második hetében, a szokásos kormányszintű tanácskozás keretében - mondta Haley.

Oroszország a Biztonsági Tanácsban kedden máris fenntartását hangoztatta az Iránról szóló BT-ülés tervével szemben.

Egy újságíró kérdésére, hogy vajon Haszán Róháni iráni elnök részt vesz-e majd a tanácskozáson, Haley azt válaszolta: "joga van hozzá". Majd hozzátette: szerinte "nehéz találni a világban olyan helyet, ahol Irán ne lenne részese egy konfliktusnak" - írja az MTI. (Amerika megijedt Trump húzásától.)

Az amerikai diplomata hangsúlyozta, hogy a tervezett tanácskozáson Washingtonnak nem áll szándékában "konkrét eredményeket" kimunkálni, csak "szeretné bemutatni, hogy mit csinál Irán világszerte".

A sajtóértekezleten Haley bejelentette azt is, hogy most pénteken a Biztonsági Tanács ülést tart a szíriai Idlíb tartomány helyzetéről. "Idlíb ügye nagyon komoly" - fogalmazott, és emlékeztetett rá, hogy Donald Trump elnök figyelmeztette Bassár el-Aszad szíriai elnököt, nehogy "meggondolatlan támadást indítson" e tartomány ellen, s óva intette a damaszkuszi kormányerőket vegyi fegyverek esetleges bevetésétől. "Az elnök megmondta Iránnak, Oroszországnak és Aszadnak, hogy ne indítsanak támadást, és ne hagyják, hogy vegyi fegyverekkel kövessenek el támadást az Idlíbben élők ellen" - fogalmazott Haley. Hangsúlyozta: amennyiben mégis vegyi fegyvereket vetnének be, ezt az Egyesült Államok nem hagyja majd szó nélkül. Arról azonban nem tett említést, hogy Washington milyen válaszlépéseket tenne.

A damaszkuszi kormány offenzívát készít elő, hogy - orosz támogatással - visszanyerje az ellenőrzést a lázadók uralta Idlíb tartomány fölött. A Szíria északnyugati vidékén fekvő tartományban csaknem hárommilliónyian élnek, és az ENSZ szerint egy várható támadás humanitárius katasztrófát okozna.

A Fehér Ház kedden közleményt adott ki, amelyben ismételten figyelmeztette a damaszkuszi kormányt. "Álláspontunk határozott és változatlan: amennyiben Bassár el-Aszad elnök úgy dönt, hogy újból vegyi fegyvereket vet be, az Egyesült Államok és szövetségesei gyors és megfelelő választ adnak" - olvasható a közleményben.

Az Egyesült Államok 2017 áprilisában, majd 2018 áprilisában is csapást mért Szíriára, miután a kormányerők vegyi fegyvereket vetettek be a polgárháborús harcokban.

Szíria miatt az elmúlt napokban kiéleződtek az ellentétek Oroszország és a Nyugat között. Moszkva azt állítja, hogy terroristák brit segédlettel vegyi támadást készítenek elő Idlíbben, hogy ürügyet szolgáltassanak egy Szíria elleni újabb rakétatámadásra. Valid Moallem szíriai külügyminiszter múlt héten leszögezte, hogy be fogják fejezni Idlíb tartomány felszabadítását, függetlenül attól, hogy Washington és szövetségesei csapást mérnek-e Szíriára az an-Nuszra Front megmentése érdekében. Hozzátette, hogy Damaszkusz folytatni fogja katonai együttműködését Iránnal.