Fesztiválozókat tartóztattak le tömegesen Szaúd-Arábiában

Nyolcvannyolc embert vettek őrizetbe az utóbbi napokban Szaúd-Arábiában zaklatás, illetve mintegy százhúszat az illem- és öltözködési szabályok megsértése miatt - közölte az iszlám szunnita ágának fundamentalista, vahhábita irányzatát követő muszlim királyság rendőrsége vasárnap.

A kényszerintézkedések keddtől vasárnapig tartottak, és a vétkeseket megbüntették - közölte a rendőrség Twitter-oldalán, de részletekbe nem bocsátkozott. Több nő is arra panaszkodott a közösségi médiában, hogy zaklatás érte őket a rijádi MDL Beast zenei fesztiválon. A decemberi rendezvény az elektronikus zene rajongóinak tízezreit vonzotta, és a szervezők szerint a legnagyobb ilyen jellegű fesztivál volt Szaúd-Arábia történetében - idézi az MTI hírét a hvg.hu.

A tömeges őrizetbe vétel a szaúdi rendőrség első jelentősebb fellépése volt a szunnita királyság erkölcsi alapelvei ellen vétkezőkkel szemben, amióta a 34 éves Mohammed bin Szalmán koronaherceg óvatos liberalizációs reformjai megnyitották az utat a társadalmi változások előtt. Tavaly engedélyezték, hogy a nők jogosítványt szerezhessenek, és néhány stadionba is beengedték őket. Újabban lehetővé tették számukra, hogy férfiakkal közösen vegyenek részt koncerteken. Az elmúlt évben fokozatosan csökkent a szegregáció, az éttermek, a kávéházak és a koncerttermek működtetői sem ragaszkodtak annyira a férfiak és a nők szigorú különválasztásához.

A változások ellenére Szaúd-Arábia továbbra is azon országok közé tartozik, amelyek a legszigorúbban korlátozzák a nők jogait, legyen szó öltözködési előírásokról vagy döntési szabadságról. Emellett több nőjogi aktivistát vetettek börtönbe az elmúlt években. A rijádi vezetés szeptemberben azt is világossá tette, hogy az illemszabályok ellen vétőket megbüntetik. A hatóságok tiltólistára tették a testhez simuló ruhadarabokat, és azokat is, amelyeken illetlen feliratok vagy képek vannak. A nőknek továbbra is a vállat és a bokát takaró ruhát kell viselniük.