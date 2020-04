Fiatal magyar halhatott bele a koronavírus-fertőzésbe Thaiföldön

Egy magyar állampolgár is életét vesztette a koronavírusjárványban Thaiföldön - szúrta ki a 444 a helyi sajtóbeszámolót.

Phuketen, a népszerű turistaparadicsomban már száz koronavírusos esetet tartanak nyilván. A részletes listán 88. esetként tartják számon egy 25 éves magyar állampolgárét, aki a hírek szerint bele is halt a fertőzésbe - írja a portál, amely megkereste a magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumot, de eddig még nem kapott választ.

A helyi beszámolók szerint 35 közeli kapcsolatát vizsgálták a thai hatóságok, valamint arról is írnak, hogy a fiatal férfi egy műtéten is átesett, ami arra enged következtetni, hogy más betegsége is lehetett.