Figyelmeztet a NAV: drágulnak a brit csomagok

Vámkötelessé váltak a Nagy-Britanniából érkező és az oda tartó termékek, mivel az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, január elsején pedig elhagyta az EU vámunióját is.

A magyar kereskedők, vállalkozások és állampolgárok is jelentős változásokat tapasztalhatnak a brexit miatt - idézi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlését az MTI.

Az Egyesült Királyság távozása az EU-ból egyben azt is jelenti, hogy 2021. január 1-jétől "harmadik országnak", vagyis EU-n kívüli országnak kell tekinteni. Ez alól kivételt képez Észak-Írország, mivel ott az EU vám, áfa és statisztikai jogszabályait kell alkalmazni továbbra is. Ebből adódóan Nagy-Britannia (Anglia, Skócia, Wales) esetében megváltoztak a ki- és beutazás szabályai, valamint a Nagy-Britanniából érkező, illetve oda tartó termékek is vámkötelessé váltak.

A vámügyintézéshez a NAV-nál EORI-számot kell igényelni, amely megtehető személyesen vagy képviselet útján is. Az EU-n kívülről - ez esetben a Nagy-Britanniából - Magyarországra érkező, valamint a Magyarországról Nagy-Britanniába induló termékekről vám-árunyilatkozatot kell benyújtani, mivel ez 2021. januártól feltétele a behozatalnak és a kivitelnek. A NAV a benyújtott árunyilatkozat alapján folytatja le a vámeljárást.

A magánszemélyeknek jó tudni, hogy ha Nagy-Britanniából rendelnek, vagy utazásuk során onnan hoznak be árukat, az 2021. januártól EU-n kívülről való behozatalnak számít. Célszerű ezért rendelés, illetve utazás előtt tájékozódni a NAV honlapján elérhető ügyféltájékoztatókból. Ha valaki nem maga akarja intézni vámügyeit, megbízhat maga helyett vámjogi képviselőt is.