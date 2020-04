Fizetéscsökkentés, elbocsátás e-mailben - itt a pajzs 3.

Lengyelországban a harmadik rendkívüli gazdasági intézkedéscsomag tartogat néhány kellemetlen meglepetést a munkavállalóknak, miközben a lakást bérlők jól járhatnak.

Lengyelországban nyilvánosságra hozták a válságellenes intézkedések 3. csomagját - adta hírül a Rzeczpospolita. Az új szabályok szerint azok a cégek, amelyeket a válság érint, tíz százalékkal csökkenthetik a fizetéseket. A kormány számításai szerint ezzel összesen akár négymilliárd zlotyt is megspórolnak. Emellett munkaadók elbocsáthatják a dolgozóikat akár egy e-mail üzenettel is, először a nyugdíjasokat, aztán azokat, akiknek két státuszuk is van.

További ajánlata a kormánynak, hogy a költségvetés hozzájárul bankhitelek kamataihoz, amiket a cégeknek a járvány okozta gazdasági válság miatt fel kell venniük. Az önkormányzatoknak azzal próbálnak segítséget adni, hogy rugalmasabbá teszik a rájuk vonatkozó pénzügyi szabályokat, illetve utat nyitnak a nagyobb eladósodás lehetősége előtt.

A kormány segítséget nyújt a lakást bérlőknek a bérleti díjuk kifizetésében, amennyiben a bérlő elveszti az állását a járvány miatt - írta a Business Insider Polska. A bérleti hozzájárulás elérheti akár 1500 zlotyt (120 ezer forint) is. Az érintettek, július 1-jétől számíthatnak erre a támogatásra.