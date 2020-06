Fizetéscsökkentéssel kampányol az elnökjelölt: harc lesz a lengyeleknél

Lassan a hibaszázalék alá csökkent a lengyel kormánypárt és az ellenzék legesélyesebb elnökjelöltje közti különbség a népszerűségi listákon, ami óriási csatát ígér a hónap végi elnökválasztásra.

Az SWPS közvélemény-kutató cég legutolsó felmérése szerint Andrzej Duda államfő, a kormányzó radikális jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) elnökjelöltje valamivel több mint 30 százalékra számíthatna az elnökválasztás első fordulóban, június végén, míg a másodikban Rafal Trzaskowskival, Varsó polgármesterével, a legnagyobb ellenzéki párt, a Polgári Koalíció (KO) jelöltjével kellene megküzdenie. Az utóbbinak viszont a nyakában liheg Szymon Holownia tévészemélyiség, független induló.

Az IBRIS intézet felmérése szerint Duda a 2. fordulóban is nyerne a főpolgármesterrel szemben, de a különbség egyre csökken közöttük: most már csak 2,6 százalékpont. A különbség zsugorodásában minden vizsgálat egyezik, így nem csoda, hogy a PiS ragaszkodik ahhoz, hogy ne ősszel, hanem korábban legyenek a választások.

Poznanban minden járványügyi figyelmeztetés ellenére tömegek jelentek meg a Polgári Koalíció (KO) államfő jelöltjének beszédét meghallgatni. Lengyelországban sokáig bizonytalan volt a szavazás időpontja, amelyet a koronavírus-járvány miatt május 10-ről elhalasztottak, ám végül eldőlt, hogy az első forduló únius 28-án, a második, amelybe csak a két első helyen végzett jut be, július 12-én lesz. Trzaskowski partnere és nem eszköze akar lenni a kormányon lévő politikai erőknek - mondta gyűlésén -, mert Lengyelországnak erős és független államfőre van szüksége.

Lefaragná a fizetéseket

Trzaskowski bejelentett egy olyan törvényjavaslatot is, amelynek célja az állami vállalatok vezetői fizetéseinek csökkentése. A tervezettel rá akarja szorítani a kormányt, hogy tartsa be azokat a törvényeket, amelyek célja, hogy kordában tartsák az állami kiadásokat. Nem csomagolta be véleményét arról, hogy mennyi munkáért, mennyi bért lehet keresni az állami cégek felső régióiban.

- A CPK (a Központi Közlekedési Kikötő) vezetőségének elnöke 50 ezer zlotyt (négymillió forint) keres havonta, a vezetőség többi tagja 40 ezret. Látni az ő munkájuk hatását? A semmiért keresnek ennyit - mondta Trzaskowski. Más példákat is említett, mert szerinte a túl magas fizetések azokat a vállalatokat is érintik, amelyek az elektromos ágazatban tevékenykednek.

További javaslata, hogy ideiglenesen tartsák vissza a CPK fejlesztését, mert szerinte az erre fordítható pénzt a válságkezelésre kellene fordítani - Nagyon nyugtalanít, hogy a munkanélküliek száma már megközelíti az egymilliót, a munkaadók kénytelenek leszállítani a dolgozók béreit, nekünk pedig az önkormányzatoknál 40 százalékkal alacsonyabbak a jövedelmeink - mondta a varsói főpolgármester.