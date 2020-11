Fodrász, unoka, templom, orvos - melyik kockázatosabb a koronavírus szempontjából?

Terjesztik-e a gyerekek a betegséget, lehet-e járvány idején fodrászhoz menni és mi lesz az orvosi kontrollokkal? Amerikai szakértők szedték össze, hogyan érdemes felmérni a kockázatokat a pandémia alatt.

Bár egyre több országban lépnek életbe kijárási korlátozások, Magyarországon egyelőre részleges korlátozással és rendkívüli jogrenddel kell számolni. Számos tevékenység napközben nem tiltott, az óvatosság azonban indokolt mindenhol. A Consumer Reports, az egyik leghitelesebb amerikai fogyasztóvédelmi magazin, annak járt utána szakértők segítségével, hogy mekkora kockázattal kell számolnunk különböző mindennapi tevékenységek esetén.

A vírus által jobban veszélyeztetett csoportoknak mindig alaposan át kell gondolniuk, mikor és hova mennek. A Consumer Reports által megkérdezett szakértők szerint zárt térben találkozni ismerősökkel sokkal veszélyesebb, mintha ezt a szabadban tesszük. A magyar szakértők is számtalanszor elmondták a járvány megjelenése óta, hogy a zárt tereket kerülni kell, amennyire csak lehetséges.

Christine Kistler, a University of North Carolina School of Medicine docense szerint a téli hónapokban az is problémát jelent, hogy csökken a páratartalom, így a légzőcseppekben kevesebb lesz a nedvesség, azok pedig könnyebbé válnak és tovább maradnak a levegőben. Ezért jobban jár mindenki, ha a szabad levegőn sétál egyet az ismerősökkel. Ha mégis beltéri találkozóra kerül sor, akkor a szakértők szerint érdemes kinyitni az ablakot, tartani a távolságot a többiektől, védőeszközöket viselni, és lehetőleg csak 15 percig maradni.

Mi a helyzet az unokákkal?

Egy júliusi kutatás szerint az 5 évesnél fiatalabb gyermekek annyi koronavírust hordozhatnak a torkuk felső részén, mint az idősebb gyerekek és felnőttek, ami azt jelenti ugyanolyan könnyen terjeszthetik a betegséget, még akkor is, ha nincsenek tüneteik. Ugyanakkor az orvosok arra is felhívják a figyelmet, hogy a családdal, barátokkal való kapcsolat pozitív hatást gyakorol az egészségünkre, amiről nem szabad lemondani.

Michael Hochman, a Gehr Family Center for Health Systems Science and Innovation at Keck Medicine of USC igazgatója szerint a depresszió aránya megháromszorozódott a járvány kezdete óta, és az elszigeteltség nagyon rossz hatással van az idősebbek mentális egészségére. Ő javasolja az unokákkal való találkozást, igaz, csak a szabadban, maszkban és távolságot tartva.

Fodrász - mekkora a veszélye?

George Abraham, az the American Board of Internal Medicine fertőző betegségekkel foglalkozó testületének elnöke szerint az ellátatlan, komoly egészségügyi probléma nagyobb veszélyt hordoz, mint a koronavírus-fertőzés, így az orvosi vizsgálatok fontosak, azokat nem érdemes elhalasztani, miközben persze az óvintézkedéseket muszáj betartani.

Azonban a fodrászhoz szóló időpont például már sokkal inkább a szürke zónába tartozik, a szakértő szerint ebben az esetben az adott környéken - például városban - a koronavírus előfordulási gyakorisága a meghatározó. Ha a napi új esetek száma alacsony és a pozitivitási arány két százalék alatt van, akkor irány a fodrász.

Mit tett a szolgáltató?

A fodrásznál nincs lehetőség a távolság tartására, így veszélyesebb mint azok a tevékenységek, amelyek esetén ez megoldható. Ennek ellenére George Abraham szerint, ha az adott környéken alacsonyak az esetszámok, akkor relatíve biztonságosnak mondható a fodrász felkeresése. Ugyanakkor időpontfoglalás előtt érdemes megkérdezni, hogy milyen elővigyázatossági lépéseket tett a szolgálató.

Ilyen lehet, hogy az ülőhelyek egymástól kellő távolságban vannak, ha csak időpontra lehet érkezni és kint kell megvárni, amíg az előző vendég végez. Mind a dolgozóknak, mind pedig a vendégeknek maszkot kell hordani és érdemes nagyjából 30 percet tartózkodni a szalonban, amennyiben ez lehetséges.

És a templom?

Szintén zárt helyek a templomok, ahol ráadásul egyszerre sokan tartózkodnak: egy májusi kutatás egy arkansasi egyház 92 résztvevőjét követte egy héten keresztül, az eredmények szerint a csoport csaknem 40 százalékánál alakult ki koronavírus-fertőzés, ráadásul az esetek fele 65 évesnél idősebb embereket érintett.

A szakértők szerint ennek oka az lehet, hogy közel ülnek egymáshoz a hívek, és az énekléssel például még jobban terjed a vírus. Szerintük az idősebbek számára a virtuális istentiszteletek a legbiztonságosabbak vagy a szabadban megtartottak, ahol mindenkin van maszk és megfelelő távolságra áll vagy ül egymástól.