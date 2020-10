Fogós kérdés: fordíthatnak-e az USA-elnökválasztáson Trump gyűlései?

Donald Trump amerikai elnök őrült tempóban tartja egymás után gyűléseit, amelyektől azt reméli, hogy megfordítják az elnökválasztás esélyeit, és végül a szavazók többsége az újraválasztására voksol. A republikánusok bizakodnak, a demokraták szerint a gyűlések is az ő malmukra hajtják a vizet.

Donald Trump, az USA elnöke, az amerikai republikánus párt elnökjelöltje 2016 után 2020-ban is rá akar cáfolni a közvélemény-kutatásokra, amelyek akkor is és most is a vereségét jósolták. Egymás után tartja nagygyűléseit, amelyek popkoncertekre emlékeztető show-k és közönségük ehhez illően mindig nagyon lelkes. Trumpon és a többi résztvevő többségén nincs maszk és szóba sem jöhet, hogy fertőzésbiztos távolságot tartsanak egymástól - írja a Bloomberg. Az elnök három-öt gyűlést tart naponta, a legnépszerűbbek azok, amelyeken be sem megy abba a városba, ahova érkezett, hanem a repülőtéren, majd hogy nem a gépe feljáróján tartja meg beszédét.

A republikánus szervezők meg vannak győződve arról, hogy a gyűlések rendkívül hasznosak, valóban javítják jelöltjük újraválasztási esélyeit. Egyebek mellett azzal érvelnek, hogy a rendezvények magukat regisztráló résztvevőiről rendkívül hasznos választói adatokat gyűjtenek. Emellett megemlítik, hogy Trump olyan kis településekre is elmegy, ahol előtte jószerével soha nem járt még amerikai elnök. Sok olyan résztvevője van a gyűléseknek, akik hosszú utazást vállalnak csak azért, hogy élőben hallhassák Donald Trumpot.

Az lehet, ami volt

A demokraták egészen másként látják a gyűléseket. Azt állítják, hogy egyrészt az elnök csak prédikációkat tart elvakult híveinek, másrészt a maszk nélküli tömeg és elnök emlékezteti az embereket arra, hogy Trump hanyagul kezeli a koronavírus-válságot. Ennek nyomán egy-egy gyűlés után a környéken megugrik az önkéntes aktivista munkára jelentkezők száma és nő a párt anyagi támogatása. Egyes demokrata politikusok emiatt kifejezetten szeretnék, ha Trump a választási körzetükben borzolná a koronavírus-járványtól tartó emberek idegeit.

A közvélemény-kutatással foglalkozó szakemberek szerint a gyűlések nem hoznak új szavazókat Trumpnak. Legfőbb érvük, hogy az elnök táborában jól fogadják ezeket, ám ezen túl nem ér el velük szavazókat. Ezek a rendezvények nem mozdították el a szavazók iránytűjét korábban - állítja Alan Abarmowitz, az Emory University professzora, aki tanulmányozta Trump 2016-os elnökjelölti és 2018-as időközi választási gyűléseit. Szerinte ez lesz 2020-ban is.

Visszatérés vagy búcsú?

A Bloomberg sajtómunkásai úgy látják, hogy Trump a pókerből ismert all-in játékot játssza a gyűléseivel, azaz mindent erre az egy lapra, a nagy road show-ra feltéve kampányol az elnökválasztás hajrájában. Úgy látja a kedvéért összegyűlt tömegeket, mint ami azt jelzi, hogy visszajönnek a győzelmi esélyei, nem úgy, mint ha valamiféle búcsú turnét tartana. Ez nem az a tömeg, amely a második kedvéért jött össze, hanem az, amely az igazi végeredményt tükrözi - mondta egyik legutóbbi gyűlésén.

Éppen egy hét múlva választ kapunk arra, kinek lett igaza.