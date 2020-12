Folyamatosan tűnik fel újabb európai országokban a koronavírus-mutáció

Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát - írja az MTI.

A Svéd Egészségügyi Hivatal szombaton jelentette be: azonosították Södermanland megyében a koronavírus új változatát azután, hogy egy Nagy-Britanniából érkező utazó megbetegedett, és pozitív lett a vírustesztje. Az utazót - akinek a személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra - Svédországba történt érkezése után elkülönítették, és eddig nem találtak újabb pozitív eseteket.

Az új változattól tartva Svédország decemberben beutazási korlátozásokat rendelt el a Nagy-Britanniából érkezők részére. Hasonló intézkedéseket hozott több más európai uniós tagállam és a világ több országa is.

Spanyolországban is feltűnt

A Madridi Autonóm Közösségben a brit variánst négy személynél azonosították, három másik személy pedig gyanús, az ő esetükben még folyik a vírus genomjának szekvenálása - közölte a régió Közegészségügyi Igazgatósága. Antonio Zapatero, a régió egészségügyminiszter-helyettese elmondta, hogy a négy ember Nagy-Britanniából tért vissza.

Az EFE hírügynökség jelentése szerint a madridi fertőzötteken kívül Franciaországban, Hollandiában és Dániában azonosították már a Nagy-Britanniában fertőző új variánst.

Szombaton már tudni lehetett egy franciaországi esetről is, valamint Szlovákiában is feltűnt a vírus új variánsa.

Matthews Hankock brit egészségügy-miniszter december 14-én jelentette be, hogy a brit tudósok felfedezték a SARS-CoV-2 nevű koronavírus mutánsát, amely gyorsan terjedni kezdett Délkelet-Angliában. Boris Johnson brit kormányfő közölte, hogy az elsődleges adatok szerint az új változat feltehetően 70 százalékkal fertőzőbb, de nincs bizonyíték arra, hogy magasabb lenne a halálozási aránya. Az új törzs felfedezése óta több ország is utazási tilalmat vezetett be a Nagy-Britanniából érkezőkkel szemben.

Magyarországon eddig még nem jelentették volna az új mutáció feltűnését.