Hadüzenetet küldtek a gagyinak a gyerekek

Az újságokhoz csomagolt ajándékok ellen indított petíciót egy 10 éves walesi kislány. Szerinte ezek a műanyagból készült játékok rossz minőségűek és nem igazán lehet használni őket, így csak a környezetet szennyezik. A kérése már a parlementbe is eljutott.

Egy 10 éves kislány kampányol a műanyagok ellen: a walesi Gwynedd megyében élő Skye petíciót indított, mert kedvenc magazinjához rengeteg műanyagból készült ajándék van csomagolva. Szerinte ezek az olcsó játékok csak hulladékot termelnek, hiszen szinte azonnal a kukában kötnek ki - írja a BBC.



Skye egyébként gyakran szed szemetet a lakóhelye környékén, a Horrible Histories nevű újság kiadójának is írt levelet, hogy ne tegyenek műanyag ajándékokat az újság mellé. Az újság ugyanis műanyagfóliába is van csomagolva az ajándékok miatt, Skye szerint ráadásul ezek teljesen használhatatlanok. A csontvázra emlékeztető tollal például írni sem lehet rendesen. A levélre válaszolt a kiadó, a Kennedy Publishers is, akik megírták, dolgoznak azon, hogy egyre környezetbarátabb legyen az újság. Szerintük az újság fenntartható erdőből származó papírra van nyomva, és csomagoláshoz pedig újrahasznosítható anyagokat használnak. A játékokat pedig nem egyszeri használatra szánták és bizonyos területeken újra tudják őket hasznosítani.



Beszálltak a politikusok is



Skye szerint azonban arra lenne szükség, hogy az összes újsághoz csomagolt ajándék eltűnjön, hiszen egy játékboltban ezeket senki nem venné meg. A Horrible Histories mellett számos gyerekeknek szánt újsághoz járnak különböző műanyagjátékok. Skye arra hívja fel a figyelmet, hogy ezeket általában Kínában gyártják, és onnan utaznak ide az ajándékok, így hatalmas az ökológiai lábnyomuk.



A petíciót több mint 3 ezren írták alá, és a kampányt a parlamentben is megemlítették. Eluned Morgan miniszter szerint ezeket a játékokat pont annak a korosztálynak próbálják eladni, akiknek a jövőjét meg kellene menteni a klímakatasztrófától. A walesi kormány 2050-re el szeretné érni a hulladékmentességet.



Engedett a nyomásnak a Burger King és a McDonald's is



Nem csak az újságokhoz csomagolt műanyag játékok ellen tiltakoztak már gyerekek: 2019-ben általános iskolás lányok indítottak hadjáratot a McDonald's és a Burger King gyerekmenüihez csomagolt műanyag játékok ellen. A brit Ella és Caitlin szerint ezek ugyanis ártanak a környezetnek, ráadásul a gyerekek pár percig játszanak velük, mielőtt a kukában kötnének ki.



A Burger King végül engedett a fogyasztók kérésének és nem ad többé műanyagból készült játékokat a speciális menüi mellé. A cég azt állítja, hogy a lépéstől 320 tonnával csökkenhet a cég éves hulladékmennyisége. A petíciónak köszönhetően eltűnnek a műanyagjátékok a McDonald's Happy Meal gyerekmenüjéből is: 2021-től az Egyesült Királyságban vagy valamilyen plüssfigurát, vagy könyvet vagy papírból készült ajándékot kapnak a gyerekek az étel mellé.

Óriási mennyiség



A műanyagszennyezés a világon mindenhol hatalmas problémát jelent: egy 2020-as kutatás szerint, ha minden jelenleg elérhető módszert bevetnek, akkor is csak 40 százalékkal tudnák csökkenteni a műanyagszennyezés mértékét, 2040-re pedig 700 millió tonna kerülne a természetbe.

Ráadásul a koronavírus-járvány fokozza a műanyagszennyezést, elég csak az eldobált maszkokra gondolni, aminek a mértéke egyelőre még nem ismert.