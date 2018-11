Folytatják a süketek párbeszédét a világ vezetői

Irtózatos előkészületek

Az argentin fővárost teljesen lezárják már csütörtökön, amikor a G20-csúcs résztvevői megérkeztek Buenos Airesbe - írta a Guardian. A repülőtérre tartó összes légi járat máshol száll le, a vasúti és a teljes tömegközlekedés leáll, a városban számos olyan terület lesz, ahova civilek nem léphetnek be. A tiltakozók 33 tüntetést és kulturális eseményt jelentettek be a csúcs idejére, köztük az Emberek csúcsértekezlete címen rendezett megmozdulást. Péntek hivatalos munkaszüneti nap lesz és Mauricio Macri államfő arra biztatja a főváros lakóit, hogy ha tehetik, a hosszú hétvégét töltsék vidéken. A közlekedés leállása Buenos Aires elővárosait is beleértve 12 millió ember életét keseríti meg. A biztonsági erők 22 ezer embere igyekszik megelőzni bármi bajt.Az előjelek nem túl jók. A rendőrséget bírálták azért, mert nem tudta megakadályozni, hogy a River Plate fociklub ultrái rátámadjanak a rivális Boca Juniors játékosait szállító buszra. Az idegességet jelzi, hogy a napokban négy bombariadó volt, amelyek miatt ki kellett üríteni a szenátus épületét, az USA nagykövetségét és más közintézményeket. Az amerikai küldöttség tíz repülőgéppel érkezik, amelyek földi járműveket és felfegyverzett helikoptereket is szállítanak a helyszínre. Az USA biztonsági csapata 12 napja tevékenykedik a városban. A csúcs alatt felderítő és üzemanyag-utántöltő repülőgépek is járőrözni fognak Buenos Aires légterében. A washingtoni belbiztonsági hivatal kibertámadások elhárítására is felkészült.