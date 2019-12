Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos dolog derült ki a sörről

Egy holland kutatás szerint egyes sörök a bennük lévő baktériumok miatt annál egészségesebbek, minél erősebbek.

Az Amszterdami Egyetemen dolgozó Eric Claassen professzor kutatása során arra a megállapításra jutott, hogy az átlagnál jóval erősebb belga sörök nagyon is egészségesek, mert a bennük lévő baktériumok jót tesznek a bélrendszernek - számolt be a Turizmus Online az Independent írása nyomán.

Vizsgálata szerint a Magyarországon is népszerű belga búzasörök és meggyes sörök is tele vannak probiotikus mikróbákkal, amelyek a bélflóra egészségéért is felelnek.

A fő különbség nem a sör erősségében van, hanem abban, hogy a vizsgált söröket a legtöbbel ellentétben nem egyszer, hanem kétszer fermentálják, és a második eljárás nemcsak a sör ízvilágát és erősségét adja meg, hanem másfajta élesztőket is használnak. Ezek olyan savakat termelnék, amelyek megölik a belekben található káros baktériumokat.