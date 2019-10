Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fordulat jöhet a brexitben, de tényleg

Több a hasonlóság Leo Varadkar ír és Boris Johnson brit miniszterelnök helyzetében, illetve Johnson és EU helyzetében, mint első látásra gondolnánk, és ez ad némi reményt arra, hogy összejöhet az Egyesült Királyság és az Európai Unió válási megállapodása.

Leo Varadkar ír és Boris Johnson brit miniszterelnök találkozója volt az első fontos fejlemény a brexitben azóta, hogy a londoni parlament harmadszor is leszavazta az előző brit kormányfő, Theresa May válási megállapodását 2019 márciusában - véli Wolfgang Münchau, a Financial Times EU-s ügyekkel foglalkozó publicistája. Két főszereplőről van szó: ha ők meg tudnak egyezni valamiben, akkor a többi 26 EU-tagállam első embere mehet utánuk. Akár már az EU csütörtök-pénteki csúcstalálkozóján eljuthatnak valameddig.

Persze még nincs meg a megállapodás, még bármi közbejöhet. Visszatérhet a kölcsönös bizalmatlanság és rosszindulat is. Új dolgok is előkerülhetnek. Ugyanakkor megtörténhet a nagy áttörés is - ahogy az az uniós tárgyalási folyamatokban oly sokszor láthattuk. A tárgyaló felek addig halogatják a megállapodást, amíg lényegében kifutnak az időből és úgy tűnik, hogy semmi esély a megállapodásra. Aztán egyszer csak, az éjszaka közepén megjelennek az egyezség körvonalai, és végül minden összeáll.

Miért érdekük?

Szóval csak az a kérdés, miért gondolta Johnson és Varadkar, hogy meg kellene állapodniuk, miközben előzőleg arról folyt az üzengetés, hogy nem engednek a saját negyvennyolcukból. Az FT cikkírója szerint azért, mert közel került a válási megállapodás nélküli (kemény) brexit lehetősége annak minden szörnyűséges lehetséges következményével együtt. Elvileg nem is lenne ezzel semmi baj. Varadkar hibáztathatja, a briteket, mondván: ők nem engedtek, Johnson mutogathat ugyanezzel a szöveggel az EU-ra, a londoni parlamentre, az írekre vagy mindhármukra.

A gondjuk az, hogy ez az egymásra mutogatásra kevés lehet ahhoz, hogy az ír és a brit kormányfő a következő választásokon hatalmon maradhasson. Az ír szavazók nem hibáztatnák Varadkart a kemény brexitért, de a részben azzal is összefüggő gazdasági megpróbáltatásokért már igen. Írországot más csapás is érheti, ha például Donald Trump amerikai elnök a gyógyszerekre is büntetővámot szabna ki, az igen rosszul érintené az ír exportőröket.

Johnsonnal hasonló a helyzet. Hiába mutatják a közvélemény-kutatások, hogy a brit Konzervatív Párt következő parlamenti választási esélyeit a kemény brexit erősítené a legjobban, a gazdasági káosz, ami azt követné, nem maradna hatás nélkül. A szavazók felhatalmaznák Johnsont, hogy kivigye az EU-ból az országukat, de a gyógyszerhiányra, a sorban állásra a határon és az üres polcokra az áruházakra már nem.

Közös nevező

A gazdasági megrázkódtatás elkerülése közös érdeke az ír és a brit miniszterelnöknek - ez a magyarázat arra, hogy néhány nappal ezelőtt miért mozdultak a válási megállapodás felé, amit a hét végén intenzív tárgyalások követtek. Az EU ugyan további finomítást vár a brit féltől a javaslatain, de úgy tűnik, el lehet jutni az egyezség kapujáig. Sok múlik Johnson és uniós kollégái hét eleji telefonbeszélgetésein.

Ezt követően az EU-nak és a brit kormánynak is érdeke lehet egy rövid hosszabbítás az október végi kilépési határidőhöz képest, hogy tető alá hozzák a válási megállapodás részleteit vagy előrehozott választásokat tartsanak az Egyesült Királyságban. Ha összejönne az egyezség, akkor már csak a brit parlamenten múlna, hogy tovább játszana-e a brexithatáridők halogatásával vagy belemenne-e a megállapodásba. Az FT cikkírója szerint végül is van egy közös érdeke a brit kormánynak és az EU-nak is, mégpedig az, hogy végre lezárják a brexitet.