Forintgyengülés: nyernek a külföldiek, szerénykednek a magyarok

Magasra púpozott bevásárlókocsikat tolnak a Szlovákiából érkezett bevásárlóturisták a határ menti magyarországi áruházakban a hónap végén is, míg a magyaroké csak félig van tele.

Salgótarjánba eddig is sokan jártak a határ túloldalán lévő településekről, Fülekről, Ragyolcról, Sátorosbányáról, de mióta az euróhoz képest a forint egyre csak gyengül, még inkább megéri Magyarországon elkölteni a Szlovákiában megkeresett eurókat - derül ki a Népszava körképéből. Az egyik határon túli tájszólással beszélő család Fülekről jött.

Itt veszik meg a tisztítószereket, a ruhát, cipőt a gyerekeknek, sőt, a múlt hónapban porszívót és tévét is Magyarországon vettek. Nem váltogatják a valutát a határon, mint régen, mert kártyával egyszerűbb fizetni, és az átszámítás is kedvezőbb. A vásárlás után még megebédelnek valahol és az autót még a magyar oldalon teletankolják. Otthon tejterméket, sört, rozsos kenyeret és felvágottat vesznek, ezeknek a minősége és ára is kedvezőbb, mint a magyar oldalon - mondják.

Kisvárda környékén, ahol nemcsak az ukrán, de szlovák határ is közel van, hétvégente lassan alig látni magyar autókat a nagyobb áruházak előtt. Vécsi István, Ricse polgármestere szerint elég elszomorító összevetni az euró- illetve a forintalapú életszínvonalat, főképp ha azt egy közmunkás szemével nézzük. Az ő bérük minden hónapban nagyjából hatezer forinttal ér kevesebbet, mint korábban.

A nyugat-magyarországi régiókba a inkább a magasabb minőségű szórakozási lehetőség vonzza a határ túl oldalán élőket. Győr környékén nagyon sokan keresik fel a kaszinókat, de a minőségi éttermek is tömve vannak szlovákiaiakkal.

