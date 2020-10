Franciaország teljes lezárásba menekül a járvány miatt

Emmanuel Macron francia elnök csütörtök este új, országos zárlatot jelentett be péntektől, hogy az egészségügy megbirkózhasson a koronavírusos betegek ellátásával, és ne kerüljön túlterhelésbe. Figyelmeztetett, hogy a vírus második hulláma "valószínűleg halálosabb lesz, mint az első" - írja a France24.

Fotó: AFP - Fotós: Ludovic Marin. Emmanuel Macron tévébeszédben jelenti be a koronavírus miatti korlátozásokat.

"Letaglózott minket a Covid-19 járvány gyors felfutása" - jelentette be Macron szerdán a főműsoridőben sugárzott televíziós beszédében, hangsúlyozva, hogy "az összes francia régió most fokozott készültségben van". Emiatt teljes lezárást hirdetett az ország egész területére, ez elvileg december 1-ig tart. Az első hullám vesztegzárjához képest az iskolák és a bölcsődék továbbra is nyitva maradnak.

A pénteken életbe lépő új intézkedések azt jelentik, hogy az embereknek otthonukban kell maradniuk, kivéve, ha alapvető cikkeket vásárolnak, orvoshoz fordulnak, vagy napi egy órás testmozgásukat végzik el a szabadban. A franciák továbbra is szabadon mehetnek dolgozni, ha a munkáltatójuk lehetetlennek tartja, hogy otthonról végezzék a munkájukat.

"A vírus olyan sebességgel terjed, amire még a legpesszimistább előrejelzések sem számíthattak" - tette hozzá a France24 beszámolója szerint.

Az elmúlt hetekben Franciaország napi több tízezer új fertőzésről számolt be, és most minden nap több mint 380 új eset jut 100 000 emberre. Az egészségügyi tisztviselők kedden 24 óra alatt 523 vírus okozta halálesetet regisztráltak, ez az április óta mért legmagasabb napi összesítés, így az ország teljes halálos áldozatainak száma 35 541 főre emelkedett, ami Nagy-Britannia és Olaszország után Európában a harmadik legmagasabb.

Beszédében Macron elmondta, hogy a zárolási intézkedéseket fokozatosan enyhítik, ha az új napi fertőzésszám az 5000-es szint alá esne. Az új intézkedések felidézik azt a nyolc hetes zárlatot, amelyet Franciaország tavasszal vezetett be, amikor a Covid-19 járvány okozta kórházi kezelések és halálesetek csúcspontot értek el.

A lezárás hatékony volt a járvány megfékezésében, de május 11-i enyhülése után ismét terjedni kezdett, és az emberek újra gyülekezni kezdtek az osztálytermekben, egyetemeken, bárokban és éttermekben. Az első hullám tanulságait figyelmen kívül hagyták

Számos francia orvos új, országos zárolást követelt, megjegyezve, hogy az ország intenzív osztályainak 58 százalékát jelenleg Covid-19 betegek foglalják el, és az orvosi személyzet egyre jobban leterhelt.

"A kormány nem figyelt az első hullám alatt, és nem vont le minden tanulságát" - mondta Frederic Valletoux, a Francia Kórházszövetség elnöke szerdán a France Inter rádióban. Már akkor felszólított a teljes, egy hónapig tartó vesztegzár bevezetésére, mondván: "ez a hullám sokkal pusztítóbb lesz a kórházi rendszer számára. A kórházak nem fognak megbirkózni a helyzettel, ha nem hozunk drasztikus intézkedéseket."

Nem Franciaország az egyetlen, amelyik karanténba menekül: Németország részleges lezárás alá kerül, tehát az iskolák nyitva maradnak, a szabadmozgást is csak részlegesen korlátozzák.