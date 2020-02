Franciaországban új szakaszba lépett a koronavírus-járvány

Franciaországban is emelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma pénteken - írja az MTI.

Olivier Véran egészségügyi miniszter a járvány által leginkább sújtott Párizshoz közeli Oise megye Crépy-en-Valois nevű településén tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a nap folyamán 19 új esetet találtak, s így a járvány januári kezdete óta 57-re emelkedett a megbetegedések száma.

A legtöbben, 18-an annak a Párizstól északra található Oise megyében élő férfinak a környezetéből valók, aki szerdán hunyt el egy párizsi kórházban. Ezen a környéken az előző naphoz képest hattal emelkedett a fertőzöttek száma. A megye legtöbb iskolájában jövő héten - a kéthetes síszünet után - egyelőre nem indult újra a tanítás.

Hat beteg ismert a Svájccal határos Annecyban, két esetet pedig a dél-franciaországi Montpellier-ben diagnosztizáltak. A betegek közül négyen a közelmúltban tértek haza Egyiptomból.

A miniszter azt is elmondta, hogy 12 úgynevezett egyedi eset is ismert az ország különböző területein. Azaz olyan betegekről van szó, akiknek a környezetét most kezdik feltérképezni a hatóságok, és megállapítani a fertőzési láncolatot, amelynek alapján várhatóan további fertőzötteket találnak.

"A járvány új szakaszba lépett Franciaországban, az ország egész területén megtalálható, s az a dolgunk, hogy megfékezzük a terjedését" - mondta a tárcavezető, aki elsősorban a kézfogás elkerülését tanácsolja mindenkinek a vírus terjedésének lassítására.

"Óránként mossuk kezet, a könyökhajlatba tüsszentsünk! Eldobható zsebkendőket használjunk! És mostantól azt ajánlom, hogy meghatározatlan ideig kerüljük el a kézfogást!" - sorolta az egészségügyi miniszter. "Ismétlem, az apró gesztusok jelentik a legnagyobb védelmet" - tette hozzá.

Arra is emlékeztetett, hogy szájmaszk viselése "felesleges" azoknak, akik nem betegek és akik nem álltak kapcsolatban fertőzöttekkel.

Többször kiemelte, hogy az eddigi ismeretek szerint az új koronavírus elsősorban kézfogással terjed, s arra kérte a kockázatosnak tekinthető országokból hazatérő gyerekek szüleit, hogy a lappangási időnek tekintett két hétig ne vigyék a gyerekeket iskolába.

Franciaországban a járvány kezdete óta ketten vesztették életüket, egy hatvan éves francia tanár szerdán, egy héttel ezelőtt pedig egy nyolcvanéves kínai turista hunyt el, 12-en meggyógyultak, 43-en vannak kórházban.