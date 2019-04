Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Furcsa dolgon kerestek sokat lengyel fodrászok

Az orosz cégek több milliárd zlotyt kerestek tavaly a lengyelországi szénexporton, de nem csupán ők szedték meg magukat. Mára rossz üzletté vált a szénkereskedelem.

A lengyelországi szénexporton több mint 3,4 milliárd zlotyt (252 milliárd forint, a budapesti 4-es metró építési költségének több mint fele) kerestek tavaly az orosz cégek - írta a gazeta.pl. Egy tapasztalt szénimportőr különös helyzetről számolt be WysokieNapiecie.pl (magasfeszültség) portálnak. Teljesen tapasztalatlan emberek hozták be a szenet Oroszországból, még fodrászok és restaurátorok is részt vettek ebben, akik hatalmas profitra számítottak.

Egy részük csalódhatott, ugyanis mára visszaesett a szénkereslet. Majdnem 20 millió tonna szenet vittek be Lengyelországba tavaly, aminek eredményeként a piac összeomlott, és egy évre rá ötmillió tonnás felesleg alakult ki. Az importőrök kénytelenek egyre alacsonyabb árat kérni az árujukért, csak hogy mentsék, ami még menthető.

Mi lehet mindennek a hátterében? Egy évvel ezelőtt szénhiány alakult ki a piacon. A Lengyel Bányászati Csoport a szállítást a szerződésben megengedett legalacsonyabb szintre korlátozta a szállításokat, aminek eredményeként a szénerőműveket üzemeltető áramszolgáltatók azzal szembesültek, hogy nem tudják teljes kapacitáson üzemeltetni rendszereiket. Az áram tőzsei ára megugrott.

A pánikba esett cégek elkezdtek nyomást gyakorolni az energiaügyi minisztériumra annak érdekében, hogy még Oroszországból is engedélyezzék a szénimportot. A szakminisztérium vezetése nem tehetett mást - kiadta az engedélyt a keleti importra, amire azután sokan rárepültek. Összességében az energiaipar 2018-ban 2,5 millió tonna importszenet használt 2018-ban, ötször többet, mint 2017-ben.