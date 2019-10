Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Furcsa ötletek az újabb gazdasági összeomlásról

Egy pénzügyi viselkedéssel foglalkozó amerikai professzor meglepő állítással állt elő: Donald Trump amerikai elnök önmagában, a viselkedésével gazdasági tényezővé vált, amivel késleltetheti vagy felgyorsíthatja a gazdaság visszaesését, vagy épp növekedését.

A recesszió még éveket késhet, mivel Donald Trump, az USA elnöke közvetett fékező hatást gyakorol - véli Robert Shiller Nobel-díjas közgazdász professzor, aki a CNBC-nek nyilatkozott. Trump olyan gazdasági környezetet teremt, amelyben erőteljes a fogyasztói költekezés, és ez fékezi a recessziós gazdasági hatásokat. "A fogyasztók továbbra is költekeznek, ami meglepő a gazdasági ciklus ilyen késői szakaszában - magyarázza a pénzügyi viselkedést kutató professzor. Ráadásul ez a valaha kialakult leghosszabb bővülési ciklus, így ideje lenne véget érnie.

Shiller elismeri, hogy a növekedés még 2017 előtt, Barack Obama elnöki periódusában kezdődött, ám az, hogy ilyen hosszan kitart, magyarázatot igényel. A professzor szerint az amerikaiak azért tartják nyitva a pénztárcájukat, mert utánozzák az elnöküket. Trump egyfajta demonstrációs hatással felerősíti fogyasztási hajlandóságukat. "

Azt hiszem, sokan inspirációt merítenek Trumpból, motivációs példaképükként jelenik meg az elnök, aki tipikus példája annak, hogyan lehet luxus színvonalon élni

Kockázatos

A professzor elismeri persze, hogy jelentős bizonytalanság lengi be a Wall Street-i tőzsdét. Trump ellen alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impechment) kezdeményeztek. Ha az elnök nem tud gyorsan túljutni ezen, akkor a Shiller optimista előrejelzése - mármint az, hogy a Trump-hatásnak köszönhetően késik a recesszió - érvényét vesztheti. "Ha ezt túléli, akkor egy ideig még tovább ösztönözheti a piaci keresletet, azaz nem csupán az adócsökkentéseivel hat a gazdaságra."

A szakembert ugyanakkor óvatosságra inti a róla elnevezett Shiller PE Ratios, más néven CAPE index, amely az árakat viszonyítja a keresetekhez. Ez a mutató - amely az elmúlt tíz év inflációval kiigazított jövedelmeit tükrözi - megkérdőjelezi az optimista előrejelzéseket. Nem is olyan régen, márciusban még meglehetősen dodonai előrejelzést adott: 50-50 százalékot adott annak, hogy a következő másfél évben beüt a recesszió.

Most mégis azt mondja, hogy amíg Trump hivatalában van, addig a költekezésre, az üzletelésére biztató hozzáállása pörgeti a gazdaságot vagy legalábbis fékezi a lassulást. Shiller összességében arra tippel, hogy a következő recesszió akár három évet is késhet, és amikor bekövetkezik, enyhe lesz. És az erős gazdaság egyértelműen javítja az elnök újraválasztási esélyeit is.

Holdkórosként haladunk a szakadékba



Holdkórosként haladunk a szakadékba

A világ holdkórosként halad a következő gazdasági és pénzügyi válságba, amelynek pusztító hatása lesz a demokratikus piaci rendszerre - állítja Mervyn King, a Bank of England volt elnöke, akit a Guardian idézett. Ezt elsősorban azzal indokolja, hogy semmit sem változott a világ pénzügyi gondolkodása a 2008-2009-es pénzügyi és gazdasági összeomlás óta. Az USA szerinte pénzügyi világvégét élhet át, miután a jegybanknak, a Fednek nem lesznek eszközei egy olyan krach kezelésére, amilyen a másodlagos jelzálogpiaci válság volt tíz éve. Ezzel arra utalt, hogy az alacsony kamatokat nem lehet hová tovább leszállítani, így a központi bank nem tudja hatásosan ösztönözni a gazdaságot. A lassú gazdasági növekedést immáron kereslethiányos elhúzódó stagnálásnak (demand-led secular stagnation) nevezhetjük - teszi hozzá -, ezért a visszaesés eleve alacsony szintről következhet be. Szerinte a nagy jegybankok vezetőinek és a politikusoknak ideje leülniük zárt ajtók mögött, hogy kitalálják, hogyan előzhetik meg a válságot - például a fel kellene puhítani a Fed hitelnyújtásának korlátozását.