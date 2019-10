Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fűtés: jobban járnak-e a szomszédban?

A cseh háztartásoknak még mindig 13 százaléka használ szilárd tüzelőanyagot a téli fűtéshez. Idén a fatüzelés a legolcsóbb, de a magyar viszonyokhoz képest ez is igen borsos.

A cseh háztartások azzal kerültek szembe a tél közeledtével, hogy a fűtésért többet kell fizetniük, mint korábban - derült ki a Radio Praha összesítéséből. A barnaszénszállítók ugyan öt százalékkal emelték az áraikat, ám ennek ellenére még mindig a széntüzelés az egyik legolcsóbb fűtési mód az országban. Egy átlagos háztartás barnaszén eltüzelésével 44 ezer (542 ezer forint) korona éves fűtési kiadással számolhat.

A távfűtés elterjedt a nagyvárosokban, akárcsak Magyarországon, ám ez is drágult. Részben a szén árának emelkedése miatt, amit a távfűtőművekben elégetnek, részben a szén-dioxid-kibocsátási kvóták drágulása miatt. A cseh háztartások nagyjából 40 százalékában vezették be a távfűtést. Az elektromos áram használata továbbra is a legdrágább fűtési mód, az éves költség 60 ezer korona.

Gázfűtést a cseh háztartások 36 százaléka használ, ennek az előbbiekhez képes közepes a költsége, 53 ezer korona. Végül a vidéki településeken fűtenek fával is. Akik fát égetnek el, azok jól jártak a szújárvánnyal, mert sok fát ki kellett vágni emiatt. Emellett az erős nyári viharok is sok fát pusztítottak el, amelyek felhasználhatók tüzelőanyagnak. A fafűtés éves költsége nem több 43 ezer koronánál. Csehországban még mindig a háztartások 13 százaléka használ szilárd tüzelőanyagokat a fűtésre.