Golden Globe-díjra jelölték Mundruczó Kornél filmjének főszereplőjét

A legtöbb, hat filmes jelölést a Mank című film kapta a Golden Globe-díjra, amelyre Vanessa Kirby, Mundruczó Kornél legutóbbi filmjének főszereplője is esélyes a drámai filmek kategóriájának legjobb színésznői között - adta hírül az MTI. Kirby az alakításáért tavaly ősszel már elnyerte a velencei filmfesztivál legjobb színésznőnek járó díját.

A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA) szerdán hozta nyilvánosságra a Golden Globe-díjra elöltek listáját. A szervezet 25 filmes és televíziós kategóriában jelentette be jelöltjeit.

A jelöléseket Sarah Jessica Parker és Taraji P. Henson olvasta fel az NBC Today című reggeli műsorában, amelyet a Golden Globe honlapján online is láthatott a közönség.

Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplőjét, Vanessa Kirbyt a drámai filmek mezőnyében jelölték a legjobb színésznő díjára Viola Davis, Andra Day, Frances McDormand és Carey Mulligan társaságában. Az újszülött gyermekének elvesztését gyászoló nőt megjelenítő Vanessa Kirby az alakításáért tavaly szeptemberben már elnyerte az Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

Magyar rendező, külföldi gyártás Mundruczó Kornél magyar-kanadai koprodukcióban készült drámájának főszerepeit Vanessa Kirby, Shia LaBeouf és Ellen Burstyn játszották. A film a Velencei Filmfesztiválon megkapta a 30 fiatal diákból álló zsűri legjobb filmnek járó díját is. A film forgatókönyvét - Mundruczó alkotótársa - Wéber Kata saját színdarabja alapján írta. A magyar rendező első angol nyelvű külföldi gyártású filmjének executive producere Martin Scorsese. A Pieces of Woman az amerikai-kanadai BRON Studios és a Little Lamb gyártásában, a Creative Wealth Media és a hazai Proton Cinema közreműködésével készült. A film producere Petrányi Viktória (Proton Cinema), a vágást Jancsó Dávid jegyzi - írta az MTI.



A hat kategóriában jelölt Mank című filmet David Fincher rendezte. A harmincas évek Hollywoodjában játszódó fekete-fehér produkció az Aranypolgár című filmklasszikus születését mutatja be. Forgatókönyvét Herman J. Mankiewicz írta, akit a filmben Gary Oldman alakít.

A legjobb drámai filmek között a Mank mellett a The Father, A nomádok földje, A chicagói 7-ek tárgyalása és az Ígéretes fiatal nő szállhat versenybe a díjért. A legjobb vígjátékok vagy musicalek kategóriájában a Borat utólagos mozifilm, a Hamilton, a Music, a Palm Springs és a The Prom - A végzős bál kaphat díjat.

A drámai tévésorozatok közül A korona, a Lovecraft Country, a The Mandalorian, az Ozark és a Ratched került a jelöltek közé, a musical vagy vígjátéksorozatok közül pedig a Schitt's Creek, a Ted Lasso, a Nagy Katalin - A kezdetek, A légikísérő és az Emily Párizsban.

A legjobb idegen nyelvű film kategóriában a Még egy kört mindenkinek, a La Llorona, az Előttem az élet, a Minari és a Ketten című filmet jelölték.

A drámai filmek színészei közül Chadwick Boseman posztumusz jelölést kapott a Ma Rainey: A blues nagyasszonya című filmben nyújtott alakításáért. Ebben a mezőnyben Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) és Tahar Rahim (The Mauritanian) is jelölt lett.

A vígjátékban vagy musicalban szereplő színészek kategóriájában Sacha Baron Cohen, James Corden, Andy Samberg, Lin-Manuel Miranda és Dev Patel, a színésznők közül pedig Maria Bakalova, Michelle Pfeiffer, Anya Taylor-Joy, Kate Hudson és Rosamund Pike nyerheti el a díjat.

A legjobb rendező Golden Globe-díjára Chloé Zhao (A nomádok földje), Regina King (One Night in Miami), David Fincher (Mank), Aaron Sorkin (A chicagói 7-ek tárgyalása) és Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő) esélyes. Ez az első alkalom, hogy ebben a kategóriában több női rendezőt is jelöltek.

A legjobb animációs film kategória jelöltjei közé a Croodék: Egy új kor, az Előre, a Lunaria - Kaland a Holdon, a Lelki ismeretek és a WolfWalkers jutott be.

A Netflix magasan vezetve a mezőnyt 20 televíziós jelölést gyűjtött össze, míg a második helyen álló HBO és HBO Max összesen kilenc díjra esélyes a tévés produkciók terén.

A tévésorozatok közül a legtöbb, hat jelölést a Netflix A korona című, brit királyi családról szóló szériája kapta.

A HFPA idei jelöltlistáján meglepetésre olyan produkciók is szerepeltek, amelyeket még nem is mutattak be. Kate Hudsont a Music című filmben nyújtott alakításáért jelölték. A zenés dráma, az ausztrál Sia rendezői bemutatkozása a legjobb musical vagy vígjáték kategóriába is bejutott, holott Amerikában is csak a jövő héttől látható. Andra Day és Tahar Rahim szintén olyan filmek - The United States vs. Billie Holiday, illetve a The Mauritanian - sztárjaiként kaptak jelölést, amelyeket még nem láthatott a közönség.

Sokakat az is meglepett, hogy Spike Lee Az 5 bajtárs című filmje egy jelölést sem kapott a hollywoodi tudósítóktól. És két olyan hollywoodi kedvenc is lemaradt a jelöltlistáról, mint A kapitány küldetése című film főszerepét alakító Tom Hanks, vagy Meryl Streep, akit idén a The Prom - A végzős bál vagy a Szabad szavak című filmje miatt is jelölhettek volna.

A Golden Globe-díjátadót február 28-án virtuálisan rendezik meg a pandémia miatt. Újdonság, hogy a rendezvényt két helyszínen, Los Angelesben és New Yorkban tartják, a díjazottak a világ több tájáról kapcsolódnak be az adásba. A műsor házigazdájaként New Yorkból Tina Fey, Los Angelesből pedig Amy Poehler jelentkezik be.

A HFPA már korábban bejelentette, hogy két életműdíját Norman Lear televíziós producer és Jane Fonda Oscar-díjas színésznő és aktivista kapja. A virtuális gálán a Golden Globe nagyköveteiként Spike Lee gyermekei, Satchel és Jackson Lee segítenek majd a díjak átadásában - írta az MTI.