Gyalogosokat büntethetnek a szomszédban

Romániában borsos büntetés vár azokra a gyalogosokra, akik szabálytalanul közlekednek, nem beszélve azokról, akik balesetet okoznak.

Nemcsak a járművekkel közlekedőkre vonatkoznak előírások Romániában, hanem azokra is, akik gyalogosan járnak - írta a Maszol. Azok a gyalogosok, akik nem tartják be a közúti közlekedés szabályait, közel 500 lejes (33 ezer forint) büntetést is kaphatnak. Az előírások szerint a gyalogosoknak a járdán kell közlekedniük, ott pedig ahol nincs járda, az út széle a kijelölt hely.

Az úttesten átkelni csak a gyalogátkelőhelyen lehet. Ha egy településen nincs kijelölt átkelő, meg kell keresni az úttestnek azt a részét, amelyen biztonságosan át lehet jutni a másik oldalra, ám előtte meg kell győződni arról, hogy nem fog elgázolni semmi - fejtegette egy helyi hírportál arra utalva, hogy aki elgázoltatja magát, az a felelős a balesetért.