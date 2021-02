Gyereket vár a Harry-Meghan hercegi pár

A brit uralkodó unokája, Harry herceg és amerikai, volt színésznő felesége, Meghan Markle második gyereküket várják.

Harry - II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - amerikai feleségével, Meghan hercegnővel együtt tavaly március végén gyakorlatilag kivonult a brit királyi családból - írta az MTI. A Sussexi hercegi, valamint hercegnői címüket megtartották ugyan, de a monarchia hivatalos programjaiban nem vesznek részt, Amerikába költöztek.

A hvg.hu most arról számolt be, hogy a Sussex család újabb taggal bővül: Meghan Markle ismét gyereket vár. A hírt a hercegi pár megerősítette, és a hercegné terhességét egy fotó is alátámasztja, amelyet Misan Harriman fotós készített.

"Megerősíthetjük, hogy Archie-ból nagytestvér lesz. Sussex hercege és hercegnéje nagyon boldog, hogy a második gyermeküket várják - mondta a Telex.hu szerint a hercegi pár szóvivője. A születendő gyerek a nyolcadik lesz a brit trónöröklési rangsorban.

A pár első gyereke, Archie 2019 májusában született. Harryék azóta elszakadtak a királyi családtól, és Kaliforniába, Montecitóba költöztek.