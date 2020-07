Gyökeres változás jön a bankkártyás fizetésnél - lép a Visa, a Mastercard és az Amex

A bankkártya-terminálokat egyre többen használják fizetéskor, a folyamatnak pedig löketett a koronavírus-járvány. Az érintésmentes fizetés után az e-kereskedelemben, vagyis az online változásnál is jöhet egy új fejlesztés. Az American Express, a Discover, a Mastercard és a Visa bejelentette, dolgoznak a Click to Pay rendszer kialakításán, aminél nem kell a kártyaadatokkal bíbelődni.

Az American Express, a Discover, a Mastercard és a Visa bejelentette, hogy az EMV Secure Remote Commerce iparági szabvány alapján megkezdik a Click to Pay online fizetések globális kiterjesztését. A rendszer lényege, hogy a felhasználó kártyaadatait elég mindössze egy egyszeri regisztráció során megadni, ezeket pedig tokenizált formában a kártyakibocsátó bank tárolja, a későbbi vásárlásoknál pedig a fizetési módok közül a Click to Pay opciót választva gyorsan és kényelmesen fizethetünk - derül ki a cégek közös közleményéből.

Az új szabvány olyan országokban lesz elérhető, mint Ausztrália, Brazília, Kanada, Hongkong Kong, Írország, Kuvait, Malajzia, Mexikó, Új-Zéland, Katar, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Királyság, de más országok is követhetik majd ezeket. Az online fizetést egyszerűbbé tétele mellett arra is figyelnek, hogy biztonságos legyen a fogyasztók számára az online vásárlás a webes és mobil oldalak, a mobil alkalmazások és a csatlakoztatott eszközök használata. Nem kell majd kártyaadatokat megadni, csak egyszer, de azokat kellőképpen védik majd.

A nagy kártyakibocsátók már 2019. októberében bejelentették, hogy dolgoznak az univerzális digitális fizetési megoldáson az Egyesült Államokban. Azóta több mint 10 000 kereskedő teszi azt elérhetővé ügyfelei számára. A kereskedők számára ez a fizetési megoldás azokban a helyzetekben segíthet csökkenteni az akadályokat, amikor a vásárlóknak fizikai kártyaadataikat kell megadniuk, legyen szó szolgáltatások igényléséről, vásárlásról, vagy adományozásról. A kereskedők egy virtuális terminál használatával szolgálhatják ki a kártyabirtokosokat, ami egyszerűbb és zökkenőmentesebb digitális fizetési élményt jelent a fogyasztók számára.

A kártyakibocsátók piacán most több nagy változás is jön: a főként az amerikai társaságok által dominált területre az Európai Unió és az Európai Központi Bank is belépne. Az idén dolgozzák ki a stratégiát, hogy egy egységes, európai kártyás fizetési rendszer jöjjön létre, amely mögé öt ország tizenhat bankja már be is állt. Az European Payments Initiative (röviden EPI) projekt célja, hogy új, szabványos megoldást dolgozzon ki, amelyhez a vásárlók és kereskedők számára is elérhető kártya és digitális tárca is tartozik.