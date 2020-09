Győzött az oltásnacionalizmus - ki fog veszteni?

Egyre tovább tologatják az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Covax névre keresztelt közös vakcinabeszerzési programjának jelentkezési határidejét, hogy a szervezet tagállamainak módjuk legyen belépni a programba ahelyett, hogy kétoldalú oltásbeszerzési szerződéseket kötnének.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) kénytelen volt átalakítani Covax névre keresztelt közös oltásbeszerzési programját, amelynek az a célja, hogy a szervezet tagállamai együttműködve vásároljanak a koronavírus elleni oltásokat - írta a Financial Times.

A változtatásra azért volt szükség, mert a gazdag országok halogatják a csatlakozást a programhoz, inkább kétoldalú megállapodásokat kötnének a gyógyszergyártókkal a vakcinák beszerzésére. A tagállamok jelentkezési határidejét augusztus 31-éről szeptember 18-ára tolták ki, anyagi hozzájárulásuk első részletét október 9-éig kell befizetniük.

A Covaxot júniusban indították útjára abban bízva, hogy a program keretében kétmilliárd oltásdózist szerezhetnek be 2021 végéig. A terv szerint a gazdag államok, amelyeket a Covax önfinanszírozó országoknak nevez, előre fizetve megvásárolnák a vakcinákat a programon keresztül, amiből támogatnák 92 úgynevezett támogatott ország oltásbeszerzését. A kollektív finanszírozási modellel garanciát adnának a gyártóknak bizonyos fajta vakcinák nagy mennyiségű megvásárlására már az előtt, hogy azok végső engedélyezése megtörténne és garantálnák a szegény országok ellátását a szükséges védőoltással.

Vannak belépők

Az Európai Unió 400 millió euró értékű garanciát vállalt a Covax keretében, amely segít a szegény országok ellátásában. Ugyanakkor a WHO és az Európai Bizottság egyaránt jelezte, hogy a Covax és az unió viszonyát még pontosítani kell. A WHO azt is bejelentette, hogy Németország csatlakozik a programhoz.

A Covax azzal küszködik, hogy nem tudta meggyőzni a gazdag országokat a közös vásárlás előnyeiről, arról, hogy olcsóbban és gyorsabban biztosíthatja az oltás szállítását a benne részt vevő országoknak. Szakértők szerint logikus, hogy a kétoldalú szállítási kapcsolat gyorsabb, mint a többoldalú. Nem hatja meg az érintetteket a WHO érve, miszerint hiába kapják meg gyorsan a gazdag országok polgárai az oltást, ha a világ jelentős részén fennmarad a fertőzés kockázata megzavarva a világgazdaság működését.

Hogy vonzóbbá tegyék a Covaxot, változtattak a befizetési feltételeken. A korábbi szabály szerint az "önfinanszírozó" országoknak dózisonként 1,6 dollár áron, illetve 8,95 dolláros fizetési garanciával kellett volna vállalniuk meghatározott mennyiség vásárlását egy-egy oltásfajtából, amitől csak akkor állhattak volna el, ha a teljes költség több mint duplájára, 21,1 dollárra ment volna fel. Ehelyett az új szabály szerint a kezdeti költség ugyan 3,1 dollár/dózisra megy fel. De a vásárló országok bármikor elállhatnak bármilyen konkrét vakcina beszerzésétől.

Az Európai Bizottság augusztusban 27 európai uniós tagállam nevében szerződést írt alá az AstraZeneca brit-svéd tulajdonban lévő gyógyszergyárral 300 millió adag, a koronavírus ellen hatékony oltóanyag beszerzéséről, és további tárgyalásokat folytat a francia Sanofival és az amerikai érdekeltségű Janssen Pharmaceuticával is - írta az MTI.

Vakcinatőzsde

Ezenfelül lehetővé tennék bármelyik "önfinanszírozó" országnak, hogy a birtokába került túlzott oltásmennyiséget áruba bocsássa a Covax adásvételi platformján, azaz egyfajta börzéje alakulhat ki a vakcináknak.

Eközben érvényben maradtak bizonyos korlátozó szabályok, amelyek elriaszthatják a Covaxtól az országokat. Például tilos lenne az országoknak lakosságuk 20 százalékának megfelelő mennyiségnél több dózist vásárolniuk, amíg a többi részt vevő ország nem szerzi be a hasonló arányú mennyiséget.

A WHO emellett arra figyelmeztet, hogy az oltások gyártóit egyre jobban aggasztja, hogy pereket kaphatnak a nyakukba készítményeik olyan mellékhatásaiért, amelyeket a felgyorsított fejlesztés okozhat. Ezért a Covax résztvevőinek vélhetően ezt a kockázatot át kellene vállalniuk. A cégek olyan megállapodáshoz köthetik a szállítást, miszerint a vevőknek előre biztosítékot kell adniuk a vakcinákkal kapcsolatos pereskedés költségeire.