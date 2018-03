Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyűlnek a felhők az amerikai gazdaság felett

Jövőre akár recesszióba is süllyedhet a most még jól teljesítő amerikai gazdaság - írta a MarketWatch cikkére hivatkozva a Portfolio.hu

A Raiffeisen Bank International vezető közgazdásza túlfűtöttségről beszélt a Marketwatch-nak. Véleménye szerint a gazdaság már most is gyorsabban növekszik, mint a hosszú távú potenciális növekedési ütem, és a munkanélküliségi ráta is alacsonyabb a természetesnek tekintett 5 százalékos szintnél - olvasható a portál cikkében.



A szakértő erre az évre a GDP 3 százalékos növekedését várja, a munkanélküliségi ráta pedig a jelenlegi 4,1 százalékról 3,5-re süllyedhet jövőre, amikor viszont a gazdaság erőteljes lassulásba csaphat, s az ország recesszióba süllyedhet. A gazdaság jelenlegi teljesítménye és a potenciális teljesítmény közötti különbség nem nőhet a végtelenségig, egyszer ki kell durrannia az elemző szerint.