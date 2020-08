Halálos áldozat a fehérorosz "forradalomban"

Még nem látni, hogy Fehéroroszországban forradalom robbant-e ki az elnökválasztás után, amelyet az ellenzék szerint elcsaltak, vagy csak a spontán népharag mutatkozik-e meg a hatalom arroganciájával szemben, de a szavazás másnapja drámai fejleményeket hozott.

Legalább egy demonstráló meghalt Fehéroroszországban, miután felborítottak egy rendőrségi rabszállító furgont és több tucatnyian megsérültek a Minszkben és más belorusz városokban a hét végi elnökválasztás másnapján kirobbant tiltakozásokban - jelentette a Reuters a Spring 96 jogvédő csoport egyik képviselőjére, Valentyin Stefanovicsra hivatkozva. A helyszínen lévő aktivista szerint előzetes becsléseik szerint 120 embert tartóztattak le, az többezres tüntetések kirobbanása után néhány órán belül.

Ezt megelőzően a legismertebb ellenzéki elnökjelölt, Szvjatlana Tihanojszkaja rejtekhelyre vonult a választás éjszakáján, mert biztonsági emberei attól tartanak, hogy a hatóságok le akarják tartóztatni a politikust - adta hírül a CNN. Kampánycsapata azt a tájékoztatást adta, hogy főnökük elhagyta otthonát miután a rendőrség rövid időre stábja több tagját is letartóztatta. Veronika Cepkalo, Tihanojszkaja egyik tanácsadója Moszkvába menekült - mindketten férjeik helyett szálltak be az elnökválasztási küzdelembe.

Valerij Cepkalo volt amerikai nagykövetnek nem engedték meg, hogy regisztrálja magát elnökjelöltként, és megelőzendő letartóztatását gyermekeikkel Oroszországba emigrált. Tihanojszkaja férje, Szergej Tihanojszkij ismert blogger, szintén elnökjelölt-aspiráns volt, ám május óta börtönbe van. Gyermekeiket külföldre juttatták, miután megfenyegették a házaspárt, hogy állami gondozásba veszik őket.

Nem megy sehová

Tihanojszkaja kampánycsapata szerint rejtekhelyén nincs egyedül, és nem hagyta el Minszket. Az a szándéka, hogy a fehérorosz fővárosban marad. A volt angoltanár azzal vált az ellenzék legesélyesebb jelöltjévé, hogy az elmúlt hetekben országszerte nagy tömegeket vonzó nagygyűléseket tartott. A legnagyobb rendezvényen Minszkben 63 ezer ember vett részt, amivel évtizedek óta ez volt a legnagyobb politikai demonstráció Fehéroroszországban.

Az elnökválasztást magas részvétel mellett bonyolították le. A hivatalos adatok szerint vasárnap délután két óráig a szavazásra jogosultak több mint 65 százaléka járult az urnák elé. Civil szervezetek szerint azonban a hatóságok erősen alábecslik a részvételt.

Lekapcsolás

Eközben az internetfelhasználók azt tapasztalták, hogy akadozik a szolgáltatás. A legtöbb alkalmazás és weboldal letöltése lelassult és nehezebb lett a közösségi média elérése is. A Telegram üzenetküldő szolgáltatás, amelyet a helyi ellenzék használ a kommunikációra, elérhetetlenné vált, illetve csak proxy szervereken át működött. A NetBlock civil szervezet, amely az internet leállításait követi figyelemmel azt tapasztalta, hogy Fehéroroszországban a közösségi média és más szolgáltatások valós idejű elérése a fix és a mobilhálózatatokon is akadozott. A helyi média már a szavazás előtt figyelmeztetett arra, hogy ha tüntetések lesznek, akkor leállíthatják az internetet.

A legtöbb független választási megfigyelőt eltiltottak az elnökválasztás felügyeletétől. Több tucat önkéntes független megfigyelőt szombaton és vasárnap reggel letartóztattak - jelentették az Honest people és a Right to choose monitoringcsoportok. Az EBESZ júliusban jelentette be, hogy képviselői nem lesznek jelen a szavazáson, mivel nem érkezett erre vonatkozó hivatalos felkérés Minszkből. A szervezet mély aggodalmának adott az elnökjelöltek és az ellenzéki aktivisták letartóztatása miatt.