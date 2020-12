Halálos áldozata is van a keddi horvát földrengésnek - Magyarországon is érezni lehetett (frissítve)

Budapesten és a Dunántúlon is érezni lehetett



Magyarország több pontján is kisebb földrengést észleltek az emberek kedden , nem sokkal délután negyed egy után. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint Horvátországban volt 6,3-as földrengés, ez volt érezhető Magyarország több településén is - adta hírül az MTI. A földrengést észlelték egyebek mellett Budapesten, Érden, Gödöllőn, Veszprémben, a Balatonnál, Nagykanizsán és Pécsen is. A földrengés három Baranya megyei településen okozott kisebb anyagi károkat - tudatta a katasztrófavédelem, arról nem érkezett bejelentés, hogy megsérült volna valaki.