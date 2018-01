Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Halálos hideg - rendkívüli állapotot hirdettek az USA több államában

Az Egyesült Államok legtöbb tagállamában nem szűnik a havazás, hurrikánerejű szél süvít, és több államban is rendkívüli állapotot hirdettek - írja az MTI.

"Halálos hidegről" és "szemet vakító" hóról tudósítottak csütörtökön az amerikai televíziók, még a déli szövetségi államokból is, ahol több mint három évtized óta nem havazott. Kalifornia és Arizona kivételével mindenütt hó borítja az országot, s mindenütt heves viharok, a keleti partvidéken "bombaciklonnak" elnevezett viharzónák terjeszkednek. Az előrejelzések szerint a helyzet rosszabbodni fog.

Floridában, Georgiában és Dél-Karolinában három évtizede nem látott hóesés van. A déli államok nagyvárosai - például Savannah, Charleston - 12-15 centiméteres hó alatt vannak, Marylandben a tengerparti üdülőhelyeket csípőig érő hó borítja. Larry Hogan marylandi kormányzó csütörtökön rendkívüli állapotot hirdetett az állam keleti megyéiben, a Chesapeake-öböl felett átívelő, forgalmas hídon a havazás és a sűrű köd miatt forgalomkorlátozást rendeltek el, Baltimore kikötőjébe nem hajózhatnak be teherszállító hajók. Az Atlanti-óceán hullámait hurrikánerejű szél emeli hét méter magasra, Floridától Marylandig.

Mississippi legnagyobb városában, Jacksonban a hidegtől eltörtek a vízvezetékcsövek, a városban nincs víz, több nagyvárosból a hó súlyától leszakadt vezetékekről, áramszünetekről érkeznek jelentések. A floridai Orlandóban lezárták Disney World szórakozóparkját, Észak-Karolina egyik állatkertjében az afrikai elefántokat, oroszlánokat és gorillákat meleg helyre menekítették.

Hó alatt van New York, Boston és a keleti partvidék valamennyi települése, a meteorológusok a térség 18 nagyvárosára szombatig rekordhideg érkeztét jósolják. New York és Boston között ritkították a vasúti járatokat, Washington DC és a virginiai Norfolk kikötője között pedig csütörtöktől egyáltalán nem jár a vonat. A nagy repülőtereken, mint például a bostoni Logan nemzetközi reptéren vagy a New York-i LaGuardia légikikötőben járatok ezreit törölték, sok kisebb repteret lezártak.

A szövetségi államok vezetői és a helyi tisztségviselők arra szólítják fel a lakosságot, hogy készüljön fel élelmiszertartalékokkal, áramszünet esetére gyertyákkal és elemlámpákkal. "Kormányzójukként könyörgök Önöknek, hogy maradjanak otthon" - ezekkel a szavakkal kezdte nyilatkozatát Gina Raimondo, Rhode Island kormányzója. A kormányzóasszony arra kérte honfitársait, hogy az óránként 110-120 kilométeres sebességgel süvítő szél miatt is maradjanak otthon. Arra figyelmeztetett, hogy a kicsiny keleti parti államban várhatóan 50 ezren lesznek kénytelenek áram és fűtés nélkül tölteni az elkövetkező napokat.

Észak- és Dél-Karolinában, Virginiában, Marylandben, Delaware-ban, Pennsylvaniában és New York államban sok helyütt változatlanul szünetel a tanítás, az állami hivatalok zárva tartanak.