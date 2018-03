Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Halálra ítélt élelmiszerek: mi tűnik el az asztalunkról?

A világ különböző részein dolgozó kutatók számos élelmiszer eltűnésére számítanak a globális felmelegedés miatt. Olyan kedvenceknek is végük lehet, mint a csoki és a kávé.

Hamarosan eljön az a világ, amikor az embereknek számos megszokott ízt, szenvedélyt nélkülözniük kell, mert bizonyos élelmiszerek eltűnnek az asztalukról - írta a Business Insider Polska. A globális felmelegedés sok élelmiszer termelésének környezetét megsemmisíti - a baj mindenkit érinteni fog.

Az egyik kedvelt csemege, amelyet halálra ítélhet a klímaváltozás, az eper. A váratlan fagyok vagy éppen a túlzottan meleg hőmérséklet akkor, amikor nem kellene, felborítják a gyümölcs termelésének körülményeit.

Sovány jövő

Hasonló sors várhat az egész világon kedvelt kávéra. Az ausztrál klímakutató intézet arra a következtetésre jutott, hogy 2080-ig minden kávéültetvény kihal a földön, mert nem lesz olyan terület a világon, amely alkalmas lenne a kávécserjék nevelésére.

A csokoládé szerelmesei is sírhatnak, mivel a szakemberek szerint nagyjából 30 év múlva a csoki is eltűnik a világból. A csokoládébab termeléséhez sok vízre van szükség, ha azonban a földi átlaghőmérséklet két Celsius-fokkal nő, amit 2050-re jósolnak, akkor a kakaóbabot nem lehet majd megtermelni.

Borzalmas kilátások

A szójatermesztés globálisan 40 százalékkal csökkenhet 2020-ig. A potsdami klímakutató intézet tudósai szerint a hőmérséklet növekedése gyilkos hatással járhat, amit a rizs, a kukorica és a búza termesztése is megszenved.

Számos régióban, ahol most borszőlőt termesztenek, túl magas lesz a hőmérséklet ehhez - kérdés, hogy csak a gyümölcs miatt megmarad-e a szőlő termesztése. A csonthéjas gyümölcsök is nagyon rosszul reagálnak a hőmérsékleti ingadozásokra. Lehet, hogy ezeket is el kell felejtsük.

Nutella-mentes világ

A banántermelőknek eddig is sokba került, hogy üzemeltessék a gyümölcs termesztéséhez szükséges nedvességtartó rendszereket. Minél melegebb lesz az időjárás, annál többet kell költeni erre, ám egy ponton a cégeknek lesz elég forrásuk, így lehet, hogy banánról is le kell mondaniuk a fogyasztóknak.

Sokan kedvelik a mogyoróvajat, ám sajnos az ennek alapjául szolgáló mogyoró termesztése is különleges feltételeket igényel. Nem eshet túl sokat az eső, de kevés sem, nem lehet túl hideg, de forróság sem. A klímaváltozás a földimogyoró termesztését is lehetetlenné teheti.

A fotó forrása: Pixabay.

