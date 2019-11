Hamarosan új ország jöhet létre, ami a piacokat is sokkolhatja

A világ egyik legnagyobb kiaknázatlan arany- és réztartaléka felett ül a még Pápua Új-Guineához tartozó Bougainville szigete. Az elkövetkező hetekben még tartó függetlenségi népszavazás után viszont újraindulhat a bányászat a szigeten, ami nagy mennyiségű nyersanyagot zúdíthat a piacokra a következő években.

Szabó Dániel , 2019. november 24. vasárnap, 15:51 Fotó: AFP - A népszavazásra gyűlő függetlenségpártiak Bougainville zászlójával.

Szombaton elkezdődött a két héten át tartó népszavazás a Pápua Új-Guineához tartozó, több mint 200 ezer lakosú Bougainville sziget függetlenné válásáról - kezdi cikkét a 444.hu. A szigetet lakó népcsoport rengeteg dologban különbözik az országot uraló pápuáktól, történelme legújabb korát nem számítva nem is tartozott hozzájuk soha. Éppen ezért valószínűleg hamarosan új viselője lesz a "világ legfiatalabb országa címnek".

Bougainville a Salamon-szigetektől 640 kilométerre keletre fekszik, 1200 kilométerre nyugatra Pápua Új-Guinea tartományától. Lényegében egy nagy és néhány különálló kisebb szigetből. Korábban, 1885-től az első világháborúig állt már német gyarmati státuszban, majd vált Ausztrália fennhatósága alatt álló területté. Canberra 1975-ben engedte át Pápua Új-Guineának, de a rövid együttélés is feszülten telt: már 1989-ben fegyveres felkelés indult az új kormány, ami ahhoz vezetett, hogy bezárták a Panguna bányát a szigeten.

Most pedig a mindössze 9320 négyzetkilométeres, 235 ezer fős lakosságú szigetcsoport sorsa épp ezért lett fontos a piacok számára is: a bányában kibányászható arany és réz együttes értéke mai áron 58 milliárd dollár körül van - ez a magyar GDP 40 százaléka. Bár a kitermeléshez több milliárd dollárnyi befektetés is elkelhet, több érdeklődő is van rá: a Bougainville Copper Ltd. nem mondott le az újranyitásáról, de Bougainville tartományi kormánya - valamint az új ország vezetésére pályázók - inkább másokkal is tárgyalnának a beruházásról.

A most elkezdődött népszavazás még hetekig eltarthat, mert sok az elszigetelt bennszülött település, amelyeket fel kell keresni. Valamint a referendum eredménye alapján még Pápa Új-Guinea parlamentjének is döntést kell hozni a függetlenedésről.

Ha a következő években a bánya újranyit, érdekes helyzet alakulhat ki az árupiacokon: a réz határidős szerződései jelenleg alacsony árfolyamon állnak, az arany viszont egyre értékesebb lesz. Ha újabb nagy bányászati szereplő jelenne meg a piacon, az jelentő kínálatnövekedést jelenthetne, ami lefelé mozdítaná a kurzusokat.