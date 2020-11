Harc a koronavírus ellen: erről durván hallgatnak Magyarországon

Nemcsak a magyar egészségügy került kritikus helyzetbe a koronavírus-járvány második hulláma miatt, a legjobban felszerelt európai kórházak sem bírják a terhelést. A különbség az, hogy ott ezt nem is titkolják a közvélemény elől, a túlterhelt intenzív osztályokat pedig nem zárják el a sajtótól - hívja fel a figyelmet a 24.hu.

Március vége felé a SkyNews forgatócsoportja bejutott Bergamóba, abba az észak-olasz városba, amelyet a koronavírus-járvány tavaszi hulláma a leginkább sújtott. A bergamói kórházról forgatott ötperces riport bejárta a világsajtót, és még az olasz külügyminiszter is arra kért mindenkit, hogy nézze azt meg, és a látottak fényében döntsön az otthonmaradás mellett.

A SkyNews riportja révén először kaphatott a világ bepillantást egy olyan európai kórházba, amelynek működését teljesen felborította, szabályosan ellehetetlenítette a súlyos koronavírus-fertőzöttek áradata - olvasható a portál összeállításában .

Az egészségügyi ellátórendszereket a tavaszi tapasztalatok ellenére is óriási terhelésnek vannak kitéve a második hullámban. Nemcsak Magyarországon kritikus az intenzív osztályok helyzete, hanem a hazainál fejlettebb rendszerek is teljesítőképességük határához értek. A problémák is hasonlók: fertőzés miatt folyamatosan esnek ki a munkából az ápolók és az orvosok, más osztályokról kell átvezényelni egészségügyi személyzetet, hogy elegen legyenek az intenzív osztályokon, folyamatosan érkeznek a koronavírusos betegek (Covid-19), miközben el kell látni a többi - koronavírussal nem fertőzött - pácienseket is.

Amíg azonban Magyarországon a kórházak állapotáról csupán Facebookon kifakadó orvosok, elvétve nyilatkozó kórházigazgatók és az operatív törzs szegényes adataiból tájékozódhat a közvélemény, több országban is beengedik az egészségügyi frontvonalba a kamerákat, hogy megmutassák: miért szükségesek a korlátozások, és miért kell azokat betartani.

Amikor a polgármester mutatja meg az orvosok és az ápolók küzdelmét

A helyzet Nagy-Britanniában a legkritikusabb, Liverpool pedig a legfertőzöttebb angliai térségek közé tartozik. A városban tömegtesztelési program kezdődött, miközben a kórházak alig győzik a betegek ellátását. A liverpooli önkormányzat úgy döntött, ezt meg is kell mutatni a lakosságnak, hogy mindenki lássa, miért kell betartani a szigorú szabályokat.

Meg akarjuk mutatni, mi zajlik a kórházak Covid-osztályain. A vírus elszabadult, és nem kíméli azokat, akiket megfertőz. Nem diszkriminál, így a kórházak Covid-osztályain akár az ön anyukája, apukája, gyereke, nagymamája vagy bármelyik családtagja feküdhet valamelyik betegágyon - magyarázta a riportban a város polgármestere.

A BBC is forgatott riportot egy liverpooli kórházban, ami már annyira tele van, hogy súlyozni kell a nem koronavírusos betegek felvételét. A rendkívül nehéz döntésekről a kórház egyik orvosa beszélt, aki elmondta azt is, hogy folyamatos nyomás alatt vannak, mert ha bejön egy beteg a sürgősségire, akkor mindent át kell szervezni, hogy ágyat találjanak neki.

Olaszországban, Belgiumban és az USA-ban is kritikus volt a helyzet

Ősszel Európában elsőként Belgium jelezte, olyan kritikus helyzetbe került az egészségügyi ellátás, hogy be kell hívni a tünetmentes koronavírusos egészségügyi dolgozókat, annyira kevesen voltak. A Euronews októberben forgatott egy charleroi-i kórházban, ahol egy nővér elcsukló hangon próbálta elmondani, hogyan éli meg azt, hogy nem tudja a betegekhez engedni a hozzátartozókat:

Üres kórházi ágyat abban az amerikai CBS által készített riportban sem látni, amiben egy római kórházat mutatnak be. A néhány napja közzétett kétperces videóban megjelenik egy mosdóban eszméletlenül fekvő beteg, egy néhány perce halott koronavírusos és egy kétségbeesett orvos beszámolója is.

Ahogy az Egyesült Államokban is, ahol úgy tűnik, most Texasban a legkritikusabb a helyzet. A CNN tudósításából kiderül, hogy van olyan El Paso-i kórház, ahol a nem súlyos állapotú betegeket kénytelenek hazaküldeni, mert a folyosók kivételével minden kórterem tele van beteggel - írja a 24.hu.