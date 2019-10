Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hárommilliárd embernek kellene elkezdeni a költekezést, hogy ne legyen baj

Indiában és Kínában is lassulóban van a gazdaság növekedése, a lakosság nem költ olyan ütemben, hogy az kellő lendületet adjon az erős növekedéshez. Ez azt jelenti, hogy a világ összes fogyasztóinak harmada fogta vissza kiadásait, márpedig ez komolyan fékezi az elég világgazdaságot.

Mumbai utcáin a Royal Opera House utcáján Deepak Gurnaney ücsörög kis elektronikai üzlete előtt, miközben a kirakatban lapos tévéken villódzik egy Hindi szappanopera, a boltban pedig négy eladó okostelefonokkal játszik. Vevők sehol. A 68 éves bolttulajdonosnak korábban egy készpénz számláló gépet kellett használnia, hogy a bevételt meg tudja számolni, s raktárat kellett bérelnie, hogy elegendő árut tudjon tartani a vásárlói számára, mostanra mindkettőtől megszabadult - kezdi drámai hangon összefoglalóját az indiai gazdaság helyzetéről a Bloomberg hírügynökség.

Az autópiac lefelé tart, az elektronika is leszállóágban van, szenved, az emberek látják ezt és azt gondolják, nekik sem kellene sokat költeniük. A kiskereskedelemre is ez vár, szóval én nem bátorítanék senkit a családból, hogy szálljon be az üzletbe. Én leszek az utolsó generáció - mondta az idős bolttulajdonos.

Mintegy 3000 mérfölddel arrébb, a pekingi Zhongguancun Kemao nevű elektronikai bevásárlóközpont csillogó neonfényei mögött az egyik üzletben az okostelefonokkal, laptopokkal és más kütyükkel teletömött üvegpult mögött He Hongyuan ugyanezt a nótát fújja - folytatódik a beszámoló.

Manapság a vásárlók sokkal óvatosabban bánnak a kiadásaikkal. Régebben az emberek amint kijött egy új modell, azonnal lecserélték okostelefonjaikat. Ma már csak akkor, ha tényleg szükségessé válik - mondja Hongyuan, s hozzáteszi, profitja az elmúlt két hónapban a felére csökkent.

A két ember jól jelképezi a lakossági fogyasztási szokások változását Indiában és Kínában, amelyek összlakossága eléri a 2,8 milliárd főt, ez a világ összes vásárlójának több mint harmadát jelenti. Elképesztően sok cég fűzött nagy reményeket ahhoz, hogy ennek a két hatalmas országnak a piacán tud majd komoly növekedést elérni, a sampongyártó cégektől az autógyártókig. Így lassulásuk komoly hullámokat vet világszerte.

Ellenszél a világgazdaságnak

A két ország továbbra is a legnagyobb és legígéretesebb lakossági piac marad, azonban ez a mostani lassulás komoly nehézséget jelent a globális gazdaság számára, amely már amúgy is szenved - mondta Frederic Neumann, HSBC bankcsoport Ázsiáért felelős közgazdasági elemzőosztályának helyettes vezetője. A kínai gazdaság növekedése az előrejelzések szerint idén 6 százalékra lassulhat, míg az indiai gazdaságé a legutolsó negyedévben hat éves mélypontra zuhant.

Az autópiac sokat elárul a jelenlegi helyzetről. Kínában a szedánok, az SUV-k, a kisteherautók és több célra felhasználható járművek eladásai augusztusban 14-ik alkalommal estek 15 hónapon belül, eközben Indiában ugyanabban a hónapban soha nem látott mértékben zuhantak az újautó-eladások.

Persze a két ország GDP növekedése még mindig nagyobb, mint a legtöbb másik gazdaságé, azonban a növekedési ütem lassulása is komoly következményekkel jár. Kínának például azért kell fenntartania gazdaságának erőteljes bővülési ütemét, hogy kezelni tudja azt a hatalmas adóssághegyet, amelyet a nagy növekedés időszakában hozott össze. Indiában pedig a lakosság igen alacsony átlagéletkora miatt kell bővülnie a gazdaságnak nagy ütemben ahhoz, hogy a munkaerőpiac képes legyen felszívni a hónapról hónapra belépő több millió új munkavállalót.

Lefulladó motorok

A növekedés régi motorjai nagyon kezdenek kifulladni - mondta Julian Evans-Pritchard, a Capital Economics szingapúri elemzője. Ő is úgy látja, a fiatalabb fogyasztók Kínában is óvatosabban költenek luxuscikkekre és autókra, mint szüleik, s az emberek kezdenek hozzászokni ahhoz, hogy jövedelmük nem nő olyan ütemben, mint korábban megszokták.

Indiában a kormány a múlt hónapban jelentett be társasági adócsökkentést 20 milliárd dollár értékben, hogy tompítsa a lassulás hatásait. Ez azonban aligha lesz elég az országban, ahol a pénzügyi rendszer tele van rossz hitelekkel, a munkanélküliségi ráta 45 éves csúcson van és a fogyasztók pesszimizmusa komolyan sújtja kiskereskedelmi eladásokat - folytatja az összefoglaló.

Kevés helyen lehet ezt jobban érezni, mint Csennaiban, India negyedik legnagyobb városában, az ország autóipari központjában. Itt az elmúlt 18 hónap során 580 ezer állás szűnt meg az autóiparban.

A városban működő egyik PR-cég vezetője, Vijay Chacko elmondása szerint a folyamatos rossz hírek hatására felhagyott egyetlen szenvedélyével, mobiltelefonja három havonta történő cserélgetésével. - Hamarosan három generációs lemaradásban leszek a telefonommal, ha a helyzet romlik, mindenki megszorítja az öveket - mondta a PR-szakember.

A ciklikus fogyasztási cikkek őrült tempóban történő vásárlása pedig elég erős jellemzője volt a polgárosodó kínai és indiai középosztálynak, s ennek köszönhetően komolyan számolt velük a globális kiskereskedelmi óriások egy jelentős része, mint az Ikea, a Hennes & Mauritz, az Uniqlo és a többiek. India máris az amerikai Unilever második legnagyobb piacának számít, Kína a legfontosabb exportpiaca a Starbucksnak és az Apple-nek, miközben a Marriott szállodalánc 300 új hotelt tervez építeni az országban.

Megrendült a bizalom

Az amerikai-kínai kereskedelmi háború, a korrupció elleni harc a két országban és a sorozatos gyárbezárások egyaránt azt eredményezik azonban a két országban, hogy az emberek egyre bizonytalanabbnak érzik jövőjüket - írja a cikk. Tudom, hogy a gazdaság lassul, s azt is, hogy a jövőben a keresetem el fog maradni a jelenlegitől. Már most is kevesebb, mint korábban - mondta Chater Zahng, egy délkelet-kínai befektetési társaság vezetője.

A kínai második negyedéves gazdasági növekedés a legalacsonyabb volt azóta, hogy az adatokat 1992-ben publikálni kezdték. A kínai kommunista párt deklaráltan számít a belföldi fogyasztókra abban, hogy megfordítsák a kedvezőtlen folyamatokat, és csökkentsék az ország függőségét az exporttól. Ehhez képest a nagyobb értékű fogyasztási javak, mint az autók és a lakóingatlanok eladásai csökkennek, s a kisebb értékű fogyasztási cikkekből élő cégek, mint például Henkel is a forgalom csökkenésével számolnak az országban.

A Capital Economics adatai szerint Kína 100 legnagyobb forgalmú kiskereskedelmi cégének árbevétele csökken, s a friss becslések szerint az október első hetére eső nemzeti ünnepi héten visszaesett a belföldi turizmus is a korábbi évekhez képest.

Miközben a gazdaság továbbra is relatív erős ütemben növekszik, ez a tempó alacsonyabb, mint két vagy három évvel ezelőtt. Ez pedig megmutatkozik a vásárlók számában - mondta Pat Grismer, a Starbucks pénzügyi igazgatója egy múlt hónapban tartott konferencián.