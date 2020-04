Hárommilliárd eurós segítséget kap az egészségügy az EU-ban

Az EP a Covid19-járványra adott újabb válaszlépéseket fogadott el, így az uniós támogatások azonnal, és a lehető legrugalmasabban használnatók fel a járvány elleni védekezésre - közölte a szavazást követően az Európai Parlament sajtószolgálata. Emellett az EP elfogadott egy 3,08 milliárd eurós keretet is az uniós egészségügyi ágazat segítésére.

Az Európai Parlament pénteki rendkívüli plenáris ülése sürgősségi eljárás keretében a kibővített koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés elfogadása mellett döntött - derül ki az Európai Parlament közleményéből. A javaslatcsomagot az Európai Bizottság április másodikán terjesztette be.

A jóváhagyott csomag részei:

Az uniós alapok rugalmas felhasználását megengedő konkrét intézkedések. Az elfogadott szabályok értelmében a tagállamok igényeik szerint csoportosíthatnak át forrásokat a három kohéziós alap (az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap), a különböző kategóriákba sorolt régiók, és az alapok egyes kiemelt célterületei között.

A 2020. július elsejétől 2021. június 30-ig tartó számviteli év során kivételesen a Covid19 járvány kezelésével kapcsolatban használt kohéziós programok száz százalékos uniós társfinanszírozására is lehetőség nyílik. Emellett a végrehajtás felgyorsítása érdekében egyszerűbbé válik a programok jóváhagyásának folyamata, a pénzügyi eszközök használata, és a számviteli ellenőrzés.

Az új szabályokkal az uniós gazdálkodók 200 ezer eurós határértékig alacsony kamatozású, vagy kedvező törlesztőrészlettel rendelkező hitelhez vagy hitelgaranciához juthatnak. A szabályok emellett megengedik a fel nem használt vidékfejlesztési pénzek felhasználását a koronavírus- járvány elleni fellépéshez. A javaslatot 689 szavazattal, hat ellenszavazat és egy tartózkodás mellett fogadták el.

A Covid19-járvány halászatban és az akvakultúra-ágazatban tapasztalható káros következményeit enyhítő konkrét intézkedések. A lépések között a munkájukat felfüggeszteni kényszerült halászok, a termelést felfüggesztő vagy visszafogó akvakultúra-gazdálkodók támogatása, a termelői szervezeteknek ideiglenes raktározóhelyhez adott segítség, és a nemzeti működési források rugalmasabb elosztása szerepel.

Az EP közleménye kitér arra, hogy az Európai Tanáccsal kötött informális megállapodást követően az EP egy sor módosítást is elfogadott, amelyek az újonnan halászattal foglalkozókat és a hajó nélkül (azaz a szárazföldről) halászókat támogatják. A módosítóknak köszönhetően az EU legtávolabbi régiói is segítséghez jutnak a válságkezelésben, a rendelkezésükre álló forrásokat már korábban kimerítő országok pedig a most bevezetett költségvetési rugalmasságot hasznáhatják ki. A módosított javaslatot 671 szavazattal, tíz ellenszavazat és 15 tartózkodás mellett fogadták el.

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap további működését garantáló konkrét intézkedések. Ebből a forrásból finanszírozzák ezentúl a segítségnyújtást végzők és az önkéntesek egyéni védelmi eszközeit. A programot ideiglenesen száz százalékban az Unió finanszírozza, és a járvány ideje alatt könnyített ellenőrzési és nyomon követési követelmények lesznek érvényben.

Az Európai Tanáccsal kötött informális megállapodást követően az EP ez esetben is elfogadott egy sor módosítást, amelynek köszönhetően a segélyeket más módon, például elektronikus vagy papír kuponokon is kézbesíteni lehet. Így biztosabban célba juttatható a leginkább rászorultaknak szánt segítség, miközben minden résztvevő személyében is nagyobb biztonságban érezheti magát. A jóváhagyott intézkedések célja, hogy a sérülékeny populációból minél kevesebben essenek a koronavírus-járvány áldozatául, és hogy az élelmiszersegély és az alapvető szükségleti cikkek a társadalmi távolságtartás és az egyéni védelem követelményeinek tiszteletben tartásával érjenek célba. A módosított javaslatot 686 szavazattal, hét ellenszavazat és három tartózkodás mellett fogadták el.

Az Európai Tanácsnak most hivatalosan is jóvá kell hagynia a parlamenti álláspontot. Az elfogadott intézkedések az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésüket követően lépnek hatályba - emlékeztet az EP közleménye.

Hárommilliárd eurós segítség az egészségügyi ágazatnak

A fentiek mellett az EP elfogadott egy 3,08 milliárd eurós keretet az uniós egészségügyi ágazat segítésére. Az EP közleménye szerint az uniós források közvetlenül a tagállamok egészségügyi rendszerét támogatják a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.

A kezdeményezésnek köszönhetően az Európai Unió megvásárolhatja a sürgősen szükséges orvosi eszközöket (arcmaszkokat és lélegeztetőgépeket), betegeket és orvosi berendezéseket szállíthat a határmenti régiókban, további szakemberek munkába állítását finanszírozhatja az EU legnehezebb helyzetbe került területein, és segíthet a tagállamoknak mobil tábori kórházak létesítésében.

Az erre fordítható 3,08 milliárd eurót elsősorban a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközön (2,7 milliárd euró) és a rescEU-n (380 millió euró) keresztül juttatja célba az unió.

Az intézkedéscsomagban további források találhatók a családjuktól elszakadt uniós polgárok hazaszállítására nem uniós országból az európai polgári védelmi mechanizmus keretében (45 millió euró), az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ számára (3,6 millió euró), a megnövekedett migrációs nyomásnak kitett Görögország számára (350 millió euró) és az albániai földrengés utáni újjáépítésre (100 millió euró) is.