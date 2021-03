Háromnaponta tesztelniük kell az Ausztriába ingázóknak

Nem csak regisztrálniuk kell, hanem az új osztrák rendelet szerint három naponta negatív tesztet kell produkálniuk mindazoknak, akik Ausztriában szeretnének dolgozni. Ehhez annyi segítséget biztosít az osztrák kormány, hogy sok helyen ingyen lehet hozzájutni a Covid-tesztekhez - számolt be a változásról az ATV Híradó.

Két Covid-teszt egy héten - erre lesz azoknak szükségük, akik továbbra is Ausztriában szeretnének dolgozni. Az osztrákok azért szigorítottak, mert náluk is növekedésnek indult újra a fertőzöttek száma.

Aki kint dolgozik, annak 3 naponta kell tesztelnie, a pendlerek, akik csak úgy átjárnak dolgozni, azoknak eddig egyszer kellett tesztelni, de azoknak is ezentúl 3 naponta kell tesztelni - mondta az ATV Híradónak Horvátori Károly.

A magyarok azt mondják, lassan minden sarkon van a nagyobb városokban egy tesztpont, van, ahol ingyen osztják azt, így pár perc alatt elkészülhetnek az ellenőrzéssel.

"Ennek a feltételeit is megteremtette az osztrák fél, rengeteg teszt az utcán, teszthelyiségben, gyógyszertárban is lehet minimális várakozási idővel ezen a teszten átesni, és a legtöbb munkahely is biztosítja a tesztelést, sőt, az utóbbi időben már ingyenes tesztet is adnak" - számolt be tapasztalatairól Táncsics Péter.

A híradó kereste az osztrák hatóságokat, de nem kívántak nyilatkozni. Azt azonban elmondták, hogy már hétfőtől ellenőrzik a heti dupla teszteket és a kötelező regisztrációt is.