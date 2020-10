Háromszintű készültségi rendszert hirdetett ki Boris Johnson

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint nem lehet ismét a tavaszihoz hasonló módon teljes zárlat alá helyezni a brit gazdaságot, de a koronavírus-járvány kórokozójának szabadjára engedése sem járható út.

Johnson hétfőn a londoni alsóházban felszólalva elmondta, hogy szerdától háromfokozatú készültségi rendszer lép életbe Angliában. Az alapszint a közepes készültségi fokozat, és az e kategóriába sorolt térségekben a jelenlegi intézkedések maradnak továbbra is érvényben.

Ezek közé tartozik, hogy hatnál több, nem egy háztartásban élő ember nem vegyülhet zárt terekben és közterületeken, emellett a vendéglátóhelyeknek 22 órakor be kell zárniuk.

A következő, magas készültségi szint elrendelése esetén az érintett országrészekben a nem egy háztartásban élő emberek semmilyen létszámban nem tartózkodhatnak együtt zárt terekben, köztük magánlakásokban és magánházak kertjeiben sem. Szabadtéren érvényben marad a "hatos szabály" néven ismertté vált előírás, amelynek alapján legfeljebb hat, nem egy fedél alatt élő ember tartózkodhat egyszerre egymás társaságában - írja az MTI.

Johnson elmondta: azoknak az országrészeknek a zöme, amelyekben jelenleg helyi jellegű korlátozások vannak érvényben, automatikusan a magas járványkészültségi fokozatba kerül. A legszigorúbb, nagyon magas készültségi szint a magas fokozat korlátozó előírásai mellett a pubok és a bárok bezárását is jelenti az érintett térségekben.

Ezt a készenléti szintet olyan országrészekben rendelik el, amelyekben a leggyorsabb a járvány terjedési üteme, és ahol az állami egészségügyi szolgálat (NHS) emiatt elviselhetetlen nyomás alá kerülhet - mondta a brit miniszterelnök.

Johnson közölte, hogy az északnyugat-angliai Liverpoolban és tágabb környékén a kormány szerdától a nagyon magas készültségi szintet rendeli el. Hozzátette: ebben a térségben a pubok és a bárok mellett az edzőtermek, a szabadidőközpontok, a fogadóirodák, a felnőtteket fogadó játéktermek és a kaszinók is bezárnak.

A teljes karantén javaslata egyelőre a fiókban pihen

A brit miniszterelnök elmondta: a kormány tudományos tanácsadó testületének (SAGE) becslése szerint az R reprodukciós ráta - amely azt mutatja, hogy egy fertőzött átlagosan hány további embernek adja át a koronavírus-fertőzést - az Egyesült Királyság egészében 1,2-1,5 között jár.

Ez azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 12-15 másik embert fertőz meg.

Johnson hangsúlyozta: ha a koronavírust szabadjára engedik, ez a reprodukciós ráta 2,7-3 környékére emelkedne, vagyis az R rátát már most is sikerül jóval természetes szintje alatt tartani, és a járvány ezért nem terjed olyan gyorsan, mint márciusban. Kijelentette: vannak olyan javaslatok, amelyek szerint most is a márciusihoz hasonló teljes, meghatározatlan idejű zárlatot kellene elrendelni a járvány megfékezésére.

Johnson hangsúlyozta azonban: nem hiszi, hogy ez lenne a helyes cselekvési irány, mivel ez már olyan károkat okozna a brit gazdaságban, hogy hosszú távon veszélybe kerülne az egészségügyi ellátórendszer és a kulcsfontosságú közszolgáltatások finanszírozása is.

A brit gazdaság a tavaszi zárlatot is súlyosan megszenvedte: a végleges adatok szerint az idei második negyedévben 19,8 százalékkal - a negyedéves mérések 65 évvel ezelőtti kezdete óta példátlan ütemben - zuhant a brit hazai össztermék (GDP) az első három hónaphoz viszonyítva.