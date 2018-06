Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hat éve nem volt ilyen Nagy-Britanniában

Csaknem hat éve nem mért ütemben zuhant az idei második negyedév elején a brit feldolgozóipar teljesítménye.

A brit statisztikai hivatal (ONS) hétfőn ismertetett adatsora szerint a teljes ipari termelésen belül 72 százalékos súllyal szereplő feldolgozó ágazat kibocsátása 1,4 százalékkal esett vissza áprilisban az előző havi teljesítményhez képest.

Az ONS összehasonlító mérése alapján ez volt a szektor termelésének legnagyobb havi visszaesése 2012 októbere - az euróövezeti szuverén adósságválság tetőzése - óta; akkor 1,8 százalékkal csökkent a gyáripari kibocsátás havi összevetésben.

A feldolgozóipar 13 alszektora közül 9-nek a termelése csökkent a vizsgált időszakban, vagyis a gyengeség széles bázisú az ágazaton belül.

A brit gyáripar termelésének áprilisi visszaesése váratlanul érte a piacot és az elemzői közösséget is, mivel a befektetők és az elemzők egyaránt arra számítottak, hogy a rendkívül hideg, havas késő téli, kora tavaszi időjárás okozta megtorpanás után a második negyedévben fellendülés kezdődhetett a brit gazdaság termelőszektoraiban.

A statisztikai hivatal hétfői adatismertetése után a font meredeken, 0,4 százalékkal gyengült dollárhoz, fél százalékkal az euróhoz képest. A legutóbbi aktivitási adatokból kiderül, hogy a brit gazdaság egészének növekedési pályája is elszakadt a magasan fejlett ipari térségekétől.

Az ONS május végén közzétett, részletes adatokra épülő második becslése azt mutatta, hogy a brit hazai össztermék (GDP) negyedéves összevetésben mindössze 0,1 százalékkal bővült 2018 első három hónapjában.

Az Európai Unió és a hét legfejlettebb ipari hatalom (G7) együttes átlagos GDP-növekedési üteme egyaránt 0,4 százalék volt 2018 első negyedében, az amerikai gazdaság teljesítménye 0,6 százalékkal bővült ugyanebben az időszakban.

Erre a széttartó folyamatra már a Bank of England - a brit jegybank - kormányzója is felhívta a figyelmet. Mark Carney nemrégiben, egy londoni üzleti rendezvényen azt mondta: a beruházások növekedési üteme a többi fejlett ipari gazdaságban két számjegyű, a brit gazdaságban ugyanakkor "az egy számjegyű tartomány alsó széle felé jár".

Carney szerint a brit háztartások éves átlagjövedelme jelenleg 4 százalékkal alacsonyabb a Bank of England által a brit EU-tagságról tartott 2016-os népszavazás előtt erre az időszakra jósolt szintnél. A jegybanki kormányzó szerint ez azt jelenti, hogy egy-egy brit háztartás átlagosan több mint 900 font (csaknem 330 ezer forint) éves bevételkiesést szenvedett el a referendum előtti jegybanki jövedelem-előrejelzéshez képest.

A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe.

Az utóbbi napokban a brit kiskereskedelemben is komoly problémákra utaló bejelentések voltak. Hétfőn a Poundland nevű, 355 boltot működtető, 5100 alkalmazottat foglalkoztató országos áruházlánc közölte, hogy csődgondnokság alá került, és befektetőket keres.

A múlt héten a House of Fraser patinás luxusáruház-hálózat közölte, hogy 59 nagy-britanniai üzletéből 31-et bezár, amivel hatezer munkahelyet megszüntet.

Nem sokkal korábban a Maplin elektronikai áruházlánc, a Toys 'R' Us játékbolthálózat, valamint a Mothercare és a Carpetright áruházláncolatok is csődgondnoksági eljárásokat, illetve boltbezárásokat jelentettek be.

