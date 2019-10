Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatalmas tüntetések robbantak ki Londonban

Dühös emberek tízezrei, de akár százezrei is masírozhatnak ma London utcáin a második brexit népszavazást követelve. Ha a szervezők jóslata beválik és 1 millió fő körüli létszám is összejön, akkor ez lehet a brit történelem egyik legnagyobb létszámú tüntetése - írja a portfolio.hu a Reutersre hivatkozva. Egy ekkora tömeg már jókora nyomást gyakorolhat az ezekben az órákban 37 év után először szombaton összeülő brit parlamenti képviselőkre is.

A 2016 óta végzett legátfogóbb, minap közzétett felmérés szerint az emberek 50 százaléka azt mondja, hogy tiszteletben kell tartani az első népszavazás eredményét (ki kell lépni), 42 százalék szerint bent kell maradni az EU-ban és 8 százalék a bizonytalanok aránya - olvasható a portálon.

A YouGov felmérések összesítő szolgáltatása ezzel szemben azt mutatja, hogy a 2017 júliusa óta végzett 226 közvélemény-kutatásból 204 hozta ki azt, hogy többségben voltak a bentmaradást támogatók és 7 felmérésben diadalmaskodtak a kilépéspártiak, és 15 felmérés hozott fej-fej melletti küzdelmet. Erre alapoznak tehát most azok, akik szerint igenis meg kell próbálni elvinni a brit belpolitikai káoszt a második népszavazásig, mert akkor remélhetőleg vissza lehet fordítani a Brexitet, mostanra ráadásul már az is ismert, hogy milyen feltételek mellett lehetne kilépni az EU-ból, így még megalapozottabb véleményt tudnának mondani az emberek.

Amennyiben a parlamentben ma, vagy később összejönne a többség a második népszavazás kiírásához, akkor ezután a választási bizottságnak legalább 6 hónap kell a feltenni szándékozott kérdések vizsgálatához és ezután lehetne elkezdeni a népszavazási kampányt, így tehát mostantól legalább 7-8 hónapra lennénk attól, hogy egy ilyen eseményt meg lehessen tartani.