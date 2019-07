Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Házassággal üzleteltek - nagyszabású razzián csaptak le rájuk

Álházasságokkal üzletelő csalókra csapott le a rendőrség szerdán a Németország négy tartományában tartott nagyszabású razzia során, melyben mintegy 30 embert vettek őrizetbe, és több tucat helyet kutattak át - adta hírül az MTI.

Az ARD német közszolgálati csatorna beszámolója szerint Szászországban, Türingiában, Rajna-vidék-Pfalzban és Bajorországban több mint 500 egyenruhás csapott le a bűnözőkre; 38 helyen razziáztak. Az intézkedések többsége - 29 - Lipcsében és környékén volt. Hatvan ember ellen indult eljárás, közülük harmincat sikerült szerdán őrizetbe venni.

A pakisztáni-indiai bűnbanda 2017-ben került a rendőrség látókörébe. "Üzleti modelljük" az volt, hogy "ügyfeleik" turistavízummal Ciprusra utaztak, ahol papíron házasságot kötöttek, többnyire kelet-európai, európai uniós állampolgársággal rendelkező nőkkel, akik aztán minden további nélkül hazamentek. A férfiak ezt követően Németországba utaztak, ahol vagy valós, vagy fiktív munkaszerződésekkel regisztráltatták magukat a hatóságoknál, és onnantól kezdve maradéktalanul élvezhették az uniós állampolgároknak járó szabad mozgás lehetőségét az EU-ban.

A rendőrség szerint a "vőlegények" 15 ezer és 22 ezer euró (4,9-7,2 millió forint) közötti összegeket fizettek ki a talmi házasságokért. Az ügynek két fő gyanúsítottja van, akik a rendőrök szerint a házasságokat megszervezték, és az ezzel kapcsolatos ügyintézést lebonyolították. A német hatóságok hosszú távú célja, hogy kitoloncolják azokat, akik így jutottak be az Európai Unióba. A híradások arról nem számolnak be, hogy hány embert hozhattak be a csalók az EU-ba.