Hiába játszotta el a hattyú halálát a brit kormányfő - feltámadhat

Hiába játszotta el a hattyú halálát Theresa May miniszterelnök a meghatottságtól könnyező kormánypárti parlamenti képviselők előtt, várhatóan lemondása árán sem tudja elfogadtatni a T. Házzal kormánya brexitmegállapodását. Ha a képviselők harmadszor is leszavazzák a tervet, akkor a hattyú feltámad és a politikai show mehet tovább.

Theresa May brit miniszterelnök olyan szerencsejátékba kezdett, amelyben feltette tétként saját pozícióját: azt mondta a kormányzó konzervatív párt brexiter képviselőinek, hogy lemond, ha a parlament támogatja a kormány és az EU brexitmegállapodását. Nem sokkal ezután azonban világossá vált: szinte biztos, hogy hiábavaló lesz a próbálkozása - derül ki a Financial Times összefoglalójából. A kormányt kívülről támogató észak-ír unionista párt (DUP) közleményben tudatta: semmiképpen sem fogja támogatni a kormány tervét.

Hol marad a szolidaritás?

Az észak-ír párt ugyanis úgy látja, hogy a kormány tervének elfogadása esetén elkezdődne a kis brit tagállam leválasztása, a többiről. A megállapodás szerint ugyanis meghatározatlan időre részleges vámhatár alakulhatna ki az Ír-tengeren, hiszen míg az ország többi része az EU-s vámunió része lenne, Észak-Írország az egységes európai piacnak is része maradna. Ezért ellenőrizni kellene a két rész között mozgó árukat, hogy azok megfelelnek-e a közös piac szigorú előírásainak.

Ennek az az értelme, hogy cserébe az ír-észak-ír határ nem válna valódi vámhatárrá, hiszen mindkét oldalán az egységes piac szabályai érvényesülnének. A DUP szolidaritást vár a toryktól, mondván: nem engedhetik meg, hogy ezzel az elválasztással megkezdődjön Észak-Írország alkotmányos kiválása az Egyesült Királyságból.

Heves felszólalás

A DUP-nak 10 képviselője van a londoni parlamentben, akik nélkül nincs meg a kormánytöbbség, ám ez csak az egyik gondja a kormányfőnek. A másik, hogy legfeljebb 15-20 olyan brexiter képviselő jelezte, hogy immáron kész támogatni a kormány brexittervét, aki eddig ellene szavazott. Biztosan van 15-30 olyan is, aki Steve Baker volt brexitügyi miniszterrel ért egyet, aki érzelmileg túlfűtött beszédben utasította el véleménye megváltoztatását.

Azt mondta, elöntötte az agyát a düh, ahogy hallgatta és nézte a színjátékot, amit May a lemondásával felajánlásával eljátszott. Azokról, akik ezért cserébe megváltoztatták korábban sziklaszilárd elutasító álláspontjukat, azt mondta: ostobák, szélhámosok és gyávák, akik olyasmire szavaznak, amit nem is értenek.

Az ellenzék sem segít

A miniszterelnök háttéremberei a nagy bejelentés előtt bizonyára számoltak azzal, hogy az ellenzéki Munkáspárt egyes képviselői - olyanok, akik választókerületében a 2016-os függetlenségi népszavazáson a brexitre voksolók voltak többen -, a kormány mellé állnak. Az brexitterv korábbi két szavazásán volt tucatnyi ilyen rebellis ellenzéki. Csakhogy a BBC értesülése szerint nekik nem tetszik, hogy ha most is megszavaznák a kormány tervét, akkor ezt követően May lemondana, és a helyére jó eséllyel egy kemény brexiter kerülne kormányfőnek. Ezért a harmadik menetben - amely egyébként pénteken esedékes - ők is a kormány-EU alku ellen voksolhatnak.

Valami volt, de nem az igazi

A kormány tagjai nem győzik hangsúlyozni, hogy a nincs alternatívája a válási megállapodásuknak, amit mi sem bizonyított jobban, mint hogy az brexit más megoldási lehetőségeit tesztelő szerdai szavazásokon egyik felmerült ötlet sem kapott többséget. Ugyanakkor két javaslat közel volt ehhez. Az egyik az, hogy az Egyesült Királyság maradjon az EU vámuniójának része. Ezt 264-272 arányban szavazták le. A másik, hogy bármilyen brexitmegállapodásra is jut a jövőben a kormány, arról tartsanak megerősítő népszavazást. Ez 268-295 arányban bukott el.

A legkínosabb ebben az, hogy a kormány tervezetéről tartott március 12-ei szavazáson csak 242 voksot kapott a javaslat (291 ellenében), azaz kevesebbet, mint az előbbi kettő - emlékeztet a Bloomberg. Pedig ezen a szavazáson kisebb arányban (149 vokssal) bukott el, mint januárban, amikor 230 szavazat volt a különbség.

Így aztán az az érdekes helyzete állhat elő, hogy a lemondását felajánló miniszterelnök a helyén maradhat. Ezt világossá is tette a tory képviselők előtt. A szavaiból kiderült, hogy csak akkor vonulhat le a kapitány a hajóhídról átadva helyét az utódjának, ha a brexit folyamat első sziklái között már átvezette az országot (azaz a parlament elfogadta a brexittervét), és indulhat az újabb szakasz.

Merre van tovább?

A kérdés ebben az esetben az lesz, hogy válási megállapodás nélküli kilépés sziklája felé irányítja-e a hajót - amely hajótöréssel elérő, katasztrofális gazdasági hatásokkal járna -, vagy visszafordítja egy időre a nyugodtabb vizek felé, azaz a brexit hosszabb időre, akár több mint egy vére szóló elhalasztását kéri az EU-tól, hogy kitalálják mi legyen.

Ehhez ötleteket adhat, ha hétfőn a parlament újabb körben tart a szerdaihoz hasonló jelzés értékű szavazásokat a brexitlehetőségek tesztelésére. Ezt azért ismételhetik meg, mert ha a kormány brexittervét pénteken harmadszor is elmeszeli a parlament, az új helyzetet teremt. Ha viszont jön a hosszabbítás, akkor az Egyesült Királyságnak részt kell vennie a májusi európai parlamenti választásokon. A hossza idő lehetővé teszi egy újabb függetlenségi népszavazás vagy még inkább egy előrehozott választások lebonyolítását.