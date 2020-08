Hiába van vakcinájuk, nem javul az orosz járványhelyzet

Stabil a járványhelyzet Moszkvában, de nem a koronavírus hátrál, az általános vakcináció kezdetére pedig még egy hónapig várni kell - jelentette ki Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere vasárnap a Rosszija 1 televíziónak.

A helyzet a stabilitás szempontjából jó, mert gyakorlatilag alig maradt korlátozás, a városban de nem gyorsult fel a járvány terjedése. Ugyanakkor naponta mintegy hétszáz új beteget diagnosztizálnak és három-négyszáz ember kerül kórházba.

Ez azt jelenti, hogy a probléma megmarad, legalább a tömeges vakcinációig. De akkor is be kell majd tartani az óvintézkedéseket - mondta Szobjanyin, aki szerint a védőoltások beadása több hónapig is eltart majd.

Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter a Zvezda tévécsatornán azt ígérte, hogy az év végéig havi 1,5-2 millió dózisra fogják felfuttatni a Covid-19 elleni vakcina gyártását, majd a termelést havi 6 millió adagra fogják bővíteni. A gyártók elsősorban a hazai igényeket fogják kielégíteni.

A VCIOM állami közvéleménykutató intézet hétvégén közölt felmérése szerint az oroszok 52 százaléka nem kívánja magát beoltatni az augusztus 11-én Szputnyik V néven bejegyzett vakcinával és csak a 42 százalék lenne hajlandó erre. Valerij Fjodorov, az intézmény vezetője szerint az emberek félnek az oltóanyagtól és bizalmatlanok vele szemben - írta az MTI.

Moszkvában az igazolt koronavírus-fertőzések száma a vasárnap közölt hivatalos adatok szerint 611-gyel 257 127-re, a halálozásoké 11-gyel 4731-re, a felépülteké pedig 956-tal 204 786-ra nőtt az elmúlt egy nap alatt. Országos szinten a fertőzések száma 4852-vel 956 749-ra emelkedett, vagyis immár nyolcadik napja nem érte el az ötezret. Ez azt jelenti, hogy a járvány terjedésének üteme az április végi szintre csökkent, de gyakorlatilag stagnál. Az új esetek 23,6 százaléka tünetmentes.

Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzések számát tekintve az Egyesült Államok (5 millió 668 ezer), Brazília (3 millió 582 ezer) és India (3 millió 45 ezer) után. Az aktív esetek száma 1617-tel 169 727-re nőtt. A halálozások száma 73-mal 16 383-ra, a gyógyultaké pedig 3162-vel 770 639-re emelkedett. Az országban a járvány kezdete óta több mint 33,8 millió, az elmúlt nap folyamán pedig mintegy 317 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 218 761 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.