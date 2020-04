Hírszerzői jelentés: ezért tarol a koronavírus

Az amerikai híreszerzés friss jelentése szerint a kínai hatóságok elhallgatták a Covid-19 járvány súlyosságát, s ezzel a világ értékes időt veszített a védekezésre való felkészülésben.

A kínai hatóságok eltitkolták a koronavírus járvány súlyosságát országukban, a ténylegesnél kevesebb esetet és elhalálozást jelentettek - írják a Fehér Ház számára készült bizalmas jelentésükben az amerikai hírszerző szolgáltatok. A jelentésről három, az ügyhöz közelálló amerikai tisztségviselőtől értesült a Bloomberg hírügynökség.

A jelentésről beszélő tisztségviselők nevük elhallgatását kérték a jelentés titkosságára hivatkozva és közelebbi részleteket nem árultak el annak tartalmáról. Annak mondanivalója azonban szerintük az, hogy a kínai jelentések az áldozatok és a fertőzöttek számáról, szándékosan voltak hiányosak. Két forrás szerint is az a jelentés következtetése, hogy a kínai adatokat egyszerűen meghamisították. A Fehér Ház múlt héten kapta meg a jelentést.

Mint ismert, a járvány 2019 végén tört ki a kínai Hupej tartományban, a hatóságok a John Hopkins University gyűjtése szerint eddig 82 ezer fertőzöttet és 3300 halálesetet jelentettek. Ehhez képest az Egyesült Államokban eddig 189 ezer fertőzöttnél és több, mint 4000 halálesetnél tartanak. A világ országai közül eddig az Egyesült Államokban a legnagyobb a járvány kiterjedése.

Gyanús

A hírügynökség megkeresésére egyelőre sem a Fehér Ház, sem a washingtoni kínai nagykövetség nem válaszolt. Bár a kínai hatóságok január végén olyan szigorú korlátozásokat vezettek be az érintett területeken, amelyre egyik kevésbé autokratikus ország esetében sem volt példa, nemzetközi szinten és országon belül is elég nagy szkepticizmus övezi a hivatalosan jelentett számokat. A kínai kormány többször is felülvizsgálta módszertanát, amely alapján az eseteket számolta, hetekig nem vette figyelembe a tünetmentes fertőzötteket, s csak e hét kedden 1500-at adott hozzá a tünetmentes esetek számához.

Ráadásul időközben napvilágra kerültek olyan fényképek, amelyek a Hupej tartományban lévő temetők előtt feltornyozott hatalmas mennyiségű urnát mutattak, s ez további kételyeket ébresztett a hivatalos pekingi adatok iránt.

Deborah Brix immunológus, a Fehér Ház hivatalos tanácsadója járványügyben kedden azt nyilatkozta, a hivatalos kínai adatok jelentősen befolyásolták a vírus természetével kapcsolatos feltételezéseket a világ többi országában. Mint mondta, az orvostársadalom úgy interpretálta a kínai adatokat, hogy a járvány komoly, azonban kisebb, mint amekkorára számítottak. Azonban most, hogy látjuk, hogy mi történt Olaszországban és Spanyolországban, arra következtethetünk, hogy fontos adatok nem áltak rendelkezésre - tette hozzá.

Nem csak Kína kozmetikázik

Persze Kína nem az egyetlen olyan ország, amelynek hivatalos adatait nem tartják megbízhatónak - emlékeztet a hírügynökség. A nyugati országok tisztségviselői sokszor állítják azt, hogy sem az iráni, sem az orosz, sem az indonéz adatok nem megbízhatóak, de vélhetően Szaúd-Arábia és Egyiptom is eltitkol eseteket. Nem beszélve Észak-Koreáról, ahol hivatalosan egy megbetegedés sincsen.

Az amerikai külügyminiszter, Michael Pompeo nyilvánosan is sürgette Kínát és a többi országot, hogy legyenek transzparensek a járvánnyal kapcsolatban. Ismételten megvádolta Kínát, hogy eltitkolta a probléma súlyosságát és túl lassú az információk megosztásában, és különösen az volt, amikor először feltűnt a vírus és visszautasította az amerikai szakértők által kínált segítséget.

Ezek az adatok sokat számítanak - mondta kedden egy washingtoni sajtótájékoztatón. Az orvosi terápiák és a közegészségügyi intézkedések fontosak a vírus elleni harcban. Így az, hogy mennyi életet tudunk megmenteni nagyban azon múlik, hogy van-e bizalom és információ arról, ami valójában kiderült - jegyezte meg. Ezért arra ösztönzök minden nemzetet, tegyenek meg minden tőlük telhetőt az adatok gyűjtése és azok megosztása terén. Mi is ezt tesszük - tette hozzá.