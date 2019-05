Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hivatalos: a légszennyezésbe halt bele egy 9 éves kislány

Légszennyezés vezetett egy 9 éves londoni kislány halálához – mondta ki a brit bíróság. Ella Kissi-Debrah az első ember az országban, akinél hivatalosan is a légszennyezést nevezték meg a halál okaként - írta a hvg.hu.

Ella 2013-ban hunyt el, akkor már három éve voltak súlyos asztmás rohamai - mondta édesanyja a CBS hírtelevíziónak. A halál okaként akkor az asztmát nevezték meg, de az édesanyja utána akart járni, hogy mi okozta a rohamokat.

A brit kormány volt szakértője és a Southampton Egyetem egyik professzora vizsgálta ki az ügyet, és bizonyítékot találtak rá, hogy Ella rohamai akkor jelentkeztek, amikor az otthona közelében mért légszennyezettségi adatok magasabbak voltak a határértéknél. Ekkor bírósághoz fordultak, amely megállapította, hogy a levegő minősége vezetett a kislány halálához, és új vizsgálatokat is elrendelt - áll a hvg.hu cikkében.

Nemrég egy nemzetközi tanulmány mutatta ki, hogy a légszennyezettség világszerte 20 hónappal rövidíti meg a most született gyerekek várható élettartamát, Ázsiában a legsúlyosabb a helyzet. A levegőszennyezettség minden tíz halálozásból egyben közrejátszott 2017-ben, ezzel több halálesetet idézett elő, mint a malária és a közúti balesetek, annyit, amennyit a dohányzás is okoz - ismertette a világ levegőjének állapotáról kiadott 2019-es State of Global Air (SOGA) jelentés.